В Петербурге местный житель поссорился с соседом и выстрелил в его окно из ракетницы

Двадцатилетний молодой человек, проживающий в Сосновой Поляне, стал участником криминальных хроник после того, как во время конфликта с соседом решил разнообразить беседу выстрелом из ракетницы в окно оппонента. Теперь оригинальный спорщик коротает время в ИВС и гадает, какая мера пресечения будет избрана в его отношении по делу, возбуждённому по факту хулиганства.

Подробности «яркого» разговора стали известны только сегодня, хотя сам инцидент произошёл во вторник. Поздним вечером на пульт дежурного поступил звонок от сорокапятилетнего жителя улицы Пионерстроя. Как сообщил заявитель, по его окнам была открыта стрельба из ракетницы.

Патруль, прибывший на место происшествия, задержал стрелка, у которого обнаружили «Сигнал охотника». Выяснилось, что между мужчинами разгорелся словесный конфликт, во время которого молодой его участник пустил ракету в сторону окон своего соперника.

Хотя ракета и не повредила имущество жертвы, уголовное дело всё-таки возбудили. В качестве вещдоков у сотрудников полиции остались пусковое устройство и бутылка из-под спиртного.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700