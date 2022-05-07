В Волхове Ленинградской области дочь-подросток выстрелила в отца, после чего несколько раз ударила его ножом

Представители Следственного комитета разбираются в причинах и обстоятельствах конфликта, результате которого от действий несовершеннолетней серьёзно пострадал сорокаоднолетний мужчина. Проявившая агрессию дочь во время ссоры применила огнестрельное оружие и нож.

Сегодня около трёх часов ночи полицейские Волхова приняли звонок от шестнадцатилетней девушки, которая сообщила, что стреляла в своего отца. Звонившая была сильно возбуждена и не могла уточнить детали произошедшего, заявив лишь, что жертва её нападения смог убежать. В квартиру, расположенную на улице Кирова, выехали оперативники и представители СК.

Согласно предварительной информации, девушка дважды выстрелила потерпевшему в голову из травматического пистолета, после чего трижды ударила его ножом в спину. Медики диагностировали у мужчины переломы глазницы и скулы, а также ранения спины. Правоохранители предполагают, что к столь серьёзным последствиям привели частые конфликты между родственниками.

По факту произошедшего проводится проверка, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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