В Волхове Ленинградской области дочь-подросток выстрелила в отца, после чего несколько раз ударила его ножом

Avia.pro: огромная военная колонна боевой техники в Донецкой области полностью уничтожена
В Донецкой области уничтожена огромная колонна военной техники. Об этом пишет информационный ресурс Авиа.про, отмечая,...Подробнее
Представители Следственного комитета разбираются в причинах и обстоятельствах конфликта, результате которого от действий несовершеннолетней серьёзно пострадал сорокаоднолетний мужчина. Проявившая агрессию дочь во время ссоры применила огнестрельное оружие и нож.
Сегодня около трёх часов ночи полицейские Волхова приняли звонок от шестнадцатилетней девушки, которая сообщила, что стреляла в своего отца. Звонившая была сильно возбуждена и не могла уточнить детали произошедшего, заявив лишь, что жертва её нападения смог убежать. В квартиру, расположенную на улице Кирова, выехали оперативники и представители СК.
Согласно предварительной информации, девушка дважды выстрелила потерпевшему в голову из травматического пистолета, после чего трижды ударила его ножом в спину. Медики диагностировали у мужчины переломы глазницы и скулы, а также ранения спины. Правоохранители предполагают, что к столь серьёзным последствиям привели частые конфликты между родственниками.
По факту произошедшего проводится проверка, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Донецкой области уничтожена огромная колонна военной техники. Об этом пишет информационный ресурс Авиа.про, отмечая,...Подробнее
Военнослужащим Российской Федерации на поле боя катастрофически необходимы ударные беспилотные летающие аппараты....Подробнее
Главный редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков высказал свое мнение о ходе спецоперации на Украине. В...Подробнее
Российские войска продолжают наступление в Донбассе и смогли прорвать оборону ВСУ в районе Белогоровки, форсировав реку...Подробнее
Украинские подразделения начали покидать Лисичанск в страхе перед наступлением российской группировки. Целая бригада...Подробнее
Доктор военных наук Константин Сивков рассказал репортёру информационного онлайн издания Украина.ру о том, что...Подробнее
Военный эксперт Российской Федерации Алексей Леонков считает, что поставки вооружения Украине от Соединённых Штатов...Подробнее
Россия ударит по польским войскам, если они зайдут на территорию Украины, уверен военный эксперт Алексей Леонков. В...Подробнее
На страницах испанского издания Rebelion вышла статья, авторы которой прогнозируют, что новой мишенью геополитических...Подробнее
С 1 мая Польша и Румыния проводят военные учения. Как заявило Войско польское, в течение месяца на дорогах по всей...Подробнее
Комментировать