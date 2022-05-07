В Петербурге жертва секты «Орден пути» отсудил у её главы более пяти миллионов

Сегодня, 17:34

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В Петербурге жертва секты «Орден пути» отсудил у её главы более пяти миллионов
Фото из открытых источников

Мужчина, обманутый религиозной организацией, отсудил у её главы более пяти миллионов рублей. Такое решение было вынесено Красносельским районным судом Санкт-Петербурга – рассказали сегодня в объединённой пресс-службе городских судов. Сама руководитель секты с решением суда не согласилась.

Согласно озвученной информации, потерпевший обратился с иском о выплате компенсации морального вреда и процентов. Он сообщил о том, что ответчица была признана виновной в мошенничестве ещё в прошлом году, однако никакого ущерба не возместила.

Ранее Московский районный суд Северной столицы действительно установил факт обмана - женщина злоупотребила доверием человека, обратившегося к ней за психологической помощью. С подсудимой взыскали пять миллионов рублей и почти шестьсот тысяч рублей набежавших процентов. Сама она с таким решением не согласилась и подала апелляцию. При этом у сектантки, отбывающей срок в колонии за мошенничество, арестована квартира – вероятней всего, денег никто из потерпевших не дождётся.

Всего от действий секты пострадали девять человек. Сумма причинённого ущерба оценивается более чем в пятнадцать миллионов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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