Приезжий из Архангельской области прогулялся по петербургскому лесу с автоматом. Местные жители подобный «променад» не оценили

Накануне около шести часов вечера в правоохранительные органы позвонили встревоженные петербуржцы, проживающие в Курортном районе города. Со слов заявителей, вместо привычного пения птиц в ближайшем лесу они услышали автоматные очереди.

По уточнённым данным, неприятный для уха обывателей звук раздавался примерно в трёх сотнях метров от тридцать четвёртого дома по улице Николая Соколова.

Прибывший на место патрульный наряд застал там сорокатрёхлетнего жителя Архангельской области, у которого при себе находились охолощённый АК-47, три магазина и упаковка патронов. Всё найденное у мужчины изъяли и отправили на экспертизу. С самим нарушителем спокойствия полицейские провели беседу и отпустили под обязательство о явке.

На данный момент для любителя прогулок с автоматом обозначилась реальная перспектива стать фигурантом уголовного дела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700