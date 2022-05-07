Приезжий из Архангельской области прогулялся по петербургскому лесу с автоматом. Местные жители подобный «променад» не оценили

Avia.pro: огромная военная колонна боевой техники в Донецкой области полностью уничтожена
В Донецкой области уничтожена огромная колонна военной техники. Об этом пишет информационный ресурс Авиа.про, отмечая,...Подробнее
Накануне около шести часов вечера в правоохранительные органы позвонили встревоженные петербуржцы, проживающие в Курортном районе города. Со слов заявителей, вместо привычного пения птиц в ближайшем лесу они услышали автоматные очереди.
По уточнённым данным, неприятный для уха обывателей звук раздавался примерно в трёх сотнях метров от тридцать четвёртого дома по улице Николая Соколова.
Прибывший на место патрульный наряд застал там сорокатрёхлетнего жителя Архангельской области, у которого при себе находились охолощённый АК-47, три магазина и упаковка патронов. Всё найденное у мужчины изъяли и отправили на экспертизу. С самим нарушителем спокойствия полицейские провели беседу и отпустили под обязательство о явке.
На данный момент для любителя прогулок с автоматом обозначилась реальная перспектива стать фигурантом уголовного дела.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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