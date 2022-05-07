В Петербурге задержали иностранца-нелегала, который напал на двенадцатилетнюю девочку

Военкор Сладков заявил о нехватке ударных беспилотников в армии ВС РФ
Военнослужащим Российской Федерации на поле боя катастрофически необходимы ударные беспилотные летающие аппараты....Подробнее
К правоохранителям Красногвардейского района Санкт-Петербурга обратилась мать школьницы, которую сильно перепугал неизвестный.
Инцидент произошёл накануне примерно в четыре часа дня возле дома номер семьдесят по Мичуринской дороге. Распустивший руки злоумышленник пристал к шедшей по улице двенадцатилетней девочке, однако жертве домогательств удалось вырваться от преследователя. Дома несовершеннолетняя рассказала о произошедшем матери.
Уже через пару часов оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался восемнадцатилетний молодой человек, прибывший из Узбекистана и проживающий на территории нашей страны без постановки на учёт.
Озабоченного мигранта доставили в полицию и на первое время занялись изучением совершённых им правонарушений административного законодательства, касающегося пребывания иностранцев в Российской Федерации. Что же до остального – сейчас правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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