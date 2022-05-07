В Петербурге задержали иностранца-нелегала, который напал на двенадцатилетнюю девочку

К правоохранителям Красногвардейского района Санкт-Петербурга обратилась мать школьницы, которую сильно перепугал неизвестный.

Инцидент произошёл накануне примерно в четыре часа дня возле дома номер семьдесят по Мичуринской дороге. Распустивший руки злоумышленник пристал к шедшей по улице двенадцатилетней девочке, однако жертве домогательств удалось вырваться от преследователя. Дома несовершеннолетняя рассказала о произошедшем матери.

Уже через пару часов оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался восемнадцатилетний молодой человек, прибывший из Узбекистана и проживающий на территории нашей страны без постановки на учёт.

Озабоченного мигранта доставили в полицию и на первое время занялись изучением совершённых им правонарушений административного законодательства, касающегося пребывания иностранцев в Российской Федерации. Что же до остального – сейчас правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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