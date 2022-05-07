В Ленинградской области разыскивают злоумышленника, повредившего знамя Победы

Правоохранители Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту надругательства над государственным флагом после обнаружения обожжённого знамени Победы во Всеволожском районе.

Источники сообщают, что инцидент произошёл накануне примерно в одиннадцать часов утра. На территории садоводства «Юбилейное – Ручьи» неизвестный злоумышленник снял знамя со здания правления садоводства и попытался его сжечь.

Вызванные на место происшествия полицейские нашли флагшток и полотно, на котором присутствовали следы термического воздействия, сейчас силовики занимаются установлением личности вандала.

Напомним, что около недели назад правоохранительные органы Северной столицу возбудили уголовное дело по той же статье после того, как некий школьник сорвал флаг и выбросил его в урну. Вскоре нарушителя задержали. На допросе фигурант дела попытался оправдать свои действия спонтанным порывом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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