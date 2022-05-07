Школьница из Москвы, приехавшая в Петербург погостить у дедушки, утонула в бассейне частного дома

Сегодня стало известно о том, что в Курортном районе Санкт-Петербурга школьница из Москвы погибла в бассейне частного дома, расположенного в Зеленогорске. Девочка находилась в гостях у своего дедушки.

Сотрудников скорой помощи вызвали в Первый Торфяной переулок накануне около десяти часов вечера. Прибывшие на место происшествия медики не смогли оказать помощь восьмилетней москвичке, им осталось только констатировать факт смерти потерпевшей.

Согласно предварительным данным, школьница вместе с тридцатидевятилетним отцом проводила у дедушки майские праздники. По сведениям источников, отец несовершеннолетней работает заместителем директора одного из московских Научно-исследовательских институтов. На данный момент известно лишь то, что у пострадавшей примерно за полчаса до вызова скорой случился приступ, когда она плавала в бассейне, а взрослые вовремя не успели отреагировать на произошедшее.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего ЧП.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700