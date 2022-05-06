В Петербурге ищут компанию молодых людей, выстреливших в лицо местному жителю

На Украине погиб отец двоих детей из Пермского края
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В Невском районе Северной столицы конфликт между компанией молодых людей и пятидесятисемилетним жителем улицы Коллонтай закончился для мужчины полным поражением. Верх одержали конкуренты, но не за счёт превосходства в возрасте и численности: в ходе разбирательств кто-то из компании достал пистолет и выстрелил в лицо оппоненту.
Пострадавший обратился к правоохранителям и сообщил о произошедшем инциденте. Со слов заявителя, со своими обидчиками петербуржец встретился примерно в половине второго ночи возле дома номер десять на проспекте Пятилеток. Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.
Мужчине вызвали бригаду скорой помощи, которая отвезла его в Мариинскую больницу. У жертвы неприятной беседы диагностировали ушиб щеки и акустическую травму уха. С места ЧП полицейские изъяли биоматериалы и обойму с баллонами. В настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства и устанавливают приметы нападавших.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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