В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении девушки, распространявшей фейки о российской армии

Накануне сотрудники Центра «Э» совместно с силовиками «СОБРа» задержали двадцативосьмилетнюю жительницу Северной столицы, ставшую фигуранткой уголовного дела, возбуждённого в связи с публичным распространением фейков о Вооружённых силах Российской Федерации.

В основу дела легли факты размещения в соцсети «ВКонтакте» материалов, которые содержат заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ во время спецоперации, проходящей на территории Украины. Само дело было возбуждено ещё месяц назад, но визит к автору поста, размещённого двадцать третьего марта, силовики нанесли только сейчас.

В квартире подозреваемой прошёл обыск. Полицейские изъяли телефоны, ноутбуки и семь плакатов. Изъятое отправлено на экспертизу, девушку процессуально задержали.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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