В трех селах Кузбасса загорелись более 50 жилых домов

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В трех селах Тяжинского округа Кемеровской области загорелись более 50 домов и хозяйственных построек. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на полученный в пресс-службе администрации округа комментарий.
Отмечается, что возгорание домов, а их, по предварительным данным, свыше 50, случилось в поселке Итатский, селах Изындаево и Листвянка в условиях сильного ветра. Сколько помещений являлись жилыми, сейчас уточняется.
«Жители эвакуированы из зоны возгорания. Пострадавших нет»,– указали в пресс-службе.
Предполагается, что эвакуированные будут размещены в ДК поселка Итатский и трех подготовленных пунктах временного размещения в населенном пункте Тяжинский.
На месте пожара сейчас работают пожарные автоцистерны, поливомоечные машины, другая спецтехника. Из Боготола и Мариинска прибыли два пожарных поезда и уже приступили к ликвидации пожара.
Сообщается также о вылете в Кузбасс вертолета Росгвардии Ми-8.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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