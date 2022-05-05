В трех селах Кузбасса загорелись более 50 жилых домов

В трех селах Тяжинского округа Кемеровской области загорелись более 50 домов и хозяйственных построек. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на полученный в пресс-службе администрации округа комментарий.

Отмечается, что возгорание домов, а их, по предварительным данным, свыше 50, случилось в поселке Итатский, селах Изындаево и Листвянка в условиях сильного ветра. Сколько помещений являлись жилыми, сейчас уточняется.

«Жители эвакуированы из зоны возгорания. Пострадавших нет»,– указали в пресс-службе.

Предполагается, что эвакуированные будут размещены в ДК поселка Итатский и трех подготовленных пунктах временного размещения в населенном пункте Тяжинский.

На месте пожара сейчас работают пожарные автоцистерны, поливомоечные машины, другая спецтехника. Из Боготола и Мариинска прибыли два пожарных поезда и уже приступили к ликвидации пожара.

Сообщается также о вылете в Кузбасс вертолета Росгвардии Ми-8.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700