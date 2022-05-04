В Новороссийске от владельца магазина потребовали убрать вывеску «Za мясом»

Сегодня, 17:09

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В Новороссийске от владельца магазина потребовали убрать вывеску «Za мясом»
Фото из открытых источников

В Новороссийске городская администрация потребовала от владельца магазина «Za мясом» сменить вывеску и поработать над сменой логотипа. Горожане оказались недовольны названием.

В социальных сетях они пишут, что она вызывает неправильные ассоциации и выглядит оскорбительно, а также «предательски».

При этом объяснение, что вывеска появилась еще до проведения «специальной военной операции», негласным символом которой является латинская буква Z, их не устраивает.

«Какая разница до или после появилась эта вывеска? Она существует сейчас. И сейчас выглядит ZA мясом оскорбительно...», — настаивает возмущенный комментатор.

До завершения ребрендинга владельцу магазина необходимо будет прикрыть в названии и на рекламных баннерах букву Z черными пакетами, передает «Коммерсант».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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