В Новороссийске от владельца магазина потребовали убрать вывеску «Za мясом»

В Чебаркуле с могилы погибшего в ходе спецоперации на Украине военного дважды унесли искусственные цветы
В Чебаркуле Челябинской области с могилы погибшего во время спецоперации в Украине сержанта Александра Лаврентьева...Подробнее
В Новороссийске городская администрация потребовала от владельца магазина «Za мясом» сменить вывеску и поработать над сменой логотипа. Горожане оказались недовольны названием.
В социальных сетях они пишут, что она вызывает неправильные ассоциации и выглядит оскорбительно, а также «предательски».
При этом объяснение, что вывеска появилась еще до проведения «специальной военной операции», негласным символом которой является латинская буква Z, их не устраивает.
«Какая разница до или после появилась эта вывеска? Она существует сейчас. И сейчас выглядит ZA мясом оскорбительно...», — настаивает возмущенный комментатор.
До завершения ребрендинга владельцу магазина необходимо будет прикрыть в названии и на рекламных баннерах букву Z черными пакетами, передает «Коммерсант».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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