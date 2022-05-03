Петербургские правоохранители ищут вооружённую пару, вымогавшую у местного жителя три миллиона

Накануне к сотрудникам полиции обратился житель Невского района Петербурга с рассказом о том, что стал жертвой вымогателей.

Со слов горожанина, тридцатого апреля возле дома, расположенного у станции метро «Улица Дыбенко», двое мужчин с пистолетом заставили его сесть в иномарку и увезли в район Правобережного рынка. Там злоумышленники потребовали у своей жертвы три миллиона, угрожая убийством в случае отказа передать им деньги.

Спустя пару дней криминальный дуэт вновь подстерёг заявителя, но на этот раз уже с ножом. Повторив свои требования, вымогатели отобрали у мужчины мобильный и двести рублей. Причинённый их действиями ущерб петербуржец оценил в десять тысяч двести рублей.

Обратившийся в полицию потерпевший назвал имя одного из подозреваемых, сейчас его и сообщника разыскивают правоохранители. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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