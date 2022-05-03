Петербургские правоохранители ищут вооружённую пару, вымогавшую у местного жителя три миллиона

Сегодня, 19:49

0

Image 16+
Петербургские правоохранители ищут вооружённую пару, вымогавшую у местного жителя три миллиона
Фото из открытых источников

Накануне к сотрудникам полиции обратился житель Невского района Петербурга с рассказом о том, что стал жертвой вымогателей.

Со слов горожанина, тридцатого апреля возле дома, расположенного у станции метро «Улица Дыбенко», двое мужчин с пистолетом заставили его сесть в иномарку и увезли в район Правобережного рынка. Там злоумышленники потребовали у своей жертвы три миллиона, угрожая убийством в случае отказа передать им деньги.

Спустя пару дней криминальный дуэт вновь подстерёг заявителя, но на этот раз уже с ножом. Повторив свои требования, вымогатели отобрали у мужчины мобильный и двести рублей. Причинённый их действиями ущерб петербуржец оценил в десять тысяч двести рублей.

Обратившийся в полицию потерпевший назвал имя одного из подозреваемых, сейчас его и сообщника разыскивают правоохранители. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Петербургские правоохранители ищут вооружённую пару, вымогавшую у местного жителя три миллиона

Сегодня, 19:49

Петербуржец, обвинённый в похищении породистого пса, оказался его спасителем

Сегодня, 08:04

Сотрудники МЧС спасли мужчину во время пожара в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга

Вчера, 19:34

Сегодняшнее утро для сотрудников ДПС из Петроградского района Санкт-Петербурга началось с погони за пьяным нарушителем

3-05-2022, 16:29

У петербургского банкира в Парголово угнали авто стоимостью более двух миллионов

3-05-2022, 14:49

Юная петербурженка, сбегая от опекуна по самодельной верёвке из простыней, сорвалась с неё и попала в больницу

3-05-2022, 11:29

Петербургский суд заключил под стражу мать годовалой девочки, утонувшей в ванной

30-04-2022, 15:24

Накануне в Красносельском районе Петербурга задержали дебошира, напавшего на пассажирку маршрутки

27-04-2022, 19:19

Петербургский суд вынес приговор рабочему, укравшему из хранилища института РАН 40 черепов животных

25-04-2022, 20:04

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело после ЧП с несовершеннолетним в бассейне «Атлантика»

25-04-2022, 12:49

Жительнице Петербурга выплатят без малого сто тысяч за окна, повреждённые в ходе капремонта

21-04-2022, 21:34

В Петербурге две иномарки не поделили дорогу. Пассажир одной из них открыл стрельбу из пистолета

18-04-2022, 17:14

Санкт-Петербургский суд решил, что стукнуть по голове бывшего мужа стоит гораздо меньше двухсот тысяч

18-04-2022, 14:19

Заведующий отделением петербургской поликлиники лишился иномарки, приглянувшейся неизвестным угонщикам

17-04-2022, 17:04

Случайный свидетель стрельбой отбил незнакомца от драчунов, навестивших петербургское кафе

17-04-2022, 14:14

Петербургские полицейские задержали вымогателей, пытавшихся получить двести тысяч с повара суши-бара

15-04-2022, 15:19

Барное знакомство жителя Петербурга и московского гостя закончилось стрельбой из холостого оружия

15-04-2022, 14:29

В Кировском районе Санкт-Петербурга правоохранители нашли «огород» с запрещёнными растениями у подозреваемого по статье об оправдании терроризма

14-04-2022, 15:24

В Хакасии Следственный комитет РФ задержал журналиста Михаила Афанасьева

14-04-2022, 10:49

Петербургские правоохранители задержали нетрезвого жителя Колпино, устроившего стрельбу из пистолета возле Дома молитвы

13-04-2022, 11:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Беглов пытается выдать за «достижения» провалы Смольного в реализации транспортной реформы

Беглов пытается выдать за «достижения» провалы Смольного в реализации транспортной реформы

3-05-2022, 19:58

0

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время выступления в ЗакСе рассказал о несуществующих достижениях в реализации...

Подробнее
Юная петербурженка, сбегая от опекуна по самодельной верёвке из простыней, сорвалась с неё и попала в больницу

Юная петербурженка, сбегая от опекуна по самодельной верёвке из простыней, сорвалась с неё и попала в больницу

3-05-2022, 11:29

0

Минувшая ночь выдалась неспокойной для жителей дома номер двадцать шесть по проспекту Героев. Жильцам пришлось вызывать...

Подробнее
У петербургского банкира в Парголово угнали авто стоимостью более двух миллионов

У петербургского банкира в Парголово угнали авто стоимостью более двух миллионов

3-05-2022, 14:49

0

Вернувшись к себе, топ-менеджер одного из банков Северной столицы не застал возле дома припаркованную там ранее белую...

Подробнее
Сегодняшнее утро для сотрудников ДПС из Петроградского района Санкт-Петербурга началось с погони за пьяным нарушителем

Сегодняшнее утро для сотрудников ДПС из Петроградского района Санкт-Петербурга началось с погони за пьяным нарушителем

3-05-2022, 16:29

0

Ранним утром на улице Куйбышева в Петроградском районе Северной столицы произошло задержание нетрезвого нарушителя на...

Подробнее
В Украине погиб 23-летний разведчик-снайпер из Волгоградской области Сергиенко

В Украине погиб 23-летний разведчик-снайпер из Волгоградской области Сергиенко

3-05-2022, 08:39

0

В Украине, где Россия проводит «спецоперацию», погиб еще один молодой уроженец Волгоградской области. Жизнь Юрия...

Подробнее
Россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения-2022»

Россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения-2022»

3-05-2022, 13:09

0

Десятого мая в Турине стартует международный музыкальный конкурс «Евровидение-2022». Россия остается за бортом...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

VR Group продает свои активы в РФ

VR Group продает свои активы в РФ

3-05-2022, 15:59

0

Финский государственный железнодорожный оператор VR Group на своем официальном сайте проинформировал о том, что намерен...

Подробнее
Смольный отвечает «отписками» на жалобы жителей Петербурга

Смольный отвечает «отписками» на жалобы жителей Петербурга

Вчера, 16:56

0

Власти Петербурга отвечают на жалобы горожан «отписками». Соответствующим мнением поделилась жительница Северной...

Подробнее
Шугалея поблагодарили за "тыканье" в грязь носом чиновников

Шугалея поблагодарили за "тыканье" в грязь носом чиновников

Сегодня, 16:15

0

Для отставки Александра Беглова с поста губернатора Петербурга накопилось очень много объективных причин. Такое мнение...

Подробнее
«Репортеры без границ»: Пресса свободнее в Белоруссии, чем в РФ

«Репортеры без границ»: Пресса свободнее в Белоруссии, чем в РФ

3-05-2022, 17:59

0

«Репортеры без границ» обнародовали свежий рейтинг свободы прессы. В списке - 180 стран. РФ в нем занимает место, где,...

Подробнее