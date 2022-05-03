Петербургские правоохранители ищут вооружённую пару, вымогавшую у местного жителя три миллиона

Беглов пытается выдать за «достижения» провалы Смольного в реализации транспортной реформы
Губернатор Петербурга Александр Беглов во время выступления в ЗакСе рассказал о несуществующих достижениях в реализации...Подробнее
Накануне к сотрудникам полиции обратился житель Невского района Петербурга с рассказом о том, что стал жертвой вымогателей.
Со слов горожанина, тридцатого апреля возле дома, расположенного у станции метро «Улица Дыбенко», двое мужчин с пистолетом заставили его сесть в иномарку и увезли в район Правобережного рынка. Там злоумышленники потребовали у своей жертвы три миллиона, угрожая убийством в случае отказа передать им деньги.
Спустя пару дней криминальный дуэт вновь подстерёг заявителя, но на этот раз уже с ножом. Повторив свои требования, вымогатели отобрали у мужчины мобильный и двести рублей. Причинённый их действиями ущерб петербуржец оценил в десять тысяч двести рублей.
Обратившийся в полицию потерпевший назвал имя одного из подозреваемых, сейчас его и сообщника разыскивают правоохранители. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Губернатор Петербурга Александр Беглов во время выступления в ЗакСе рассказал о несуществующих достижениях в реализации...Подробнее
Минувшая ночь выдалась неспокойной для жителей дома номер двадцать шесть по проспекту Героев. Жильцам пришлось вызывать...Подробнее
Вернувшись к себе, топ-менеджер одного из банков Северной столицы не застал возле дома припаркованную там ранее белую...Подробнее
Ранним утром на улице Куйбышева в Петроградском районе Северной столицы произошло задержание нетрезвого нарушителя на...Подробнее
В Украине, где Россия проводит «спецоперацию», погиб еще один молодой уроженец Волгоградской области. Жизнь Юрия...Подробнее
Десятого мая в Турине стартует международный музыкальный конкурс «Евровидение-2022». Россия остается за бортом...Подробнее
Финский государственный железнодорожный оператор VR Group на своем официальном сайте проинформировал о том, что намерен...Подробнее
Власти Петербурга отвечают на жалобы горожан «отписками». Соответствующим мнением поделилась жительница Северной...Подробнее
Для отставки Александра Беглова с поста губернатора Петербурга накопилось очень много объективных причин. Такое мнение...Подробнее
«Репортеры без границ» обнародовали свежий рейтинг свободы прессы. В списке - 180 стран. РФ в нем занимает место, где,...Подробнее
Комментировать