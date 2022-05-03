Петербуржец, обвинённый в похищении породистого пса, оказался его спасителем

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Сегодня стали известны детали «похищения» собаки, из-за которого накануне в Санкт-Петербурге был объявлен план «Перехват». Как оказалось, увёзший на машине пса петербуржец, никого красть не собирался. Мужчина подобрал животное, бегавшее по улицам без поводка и намордника, чтобы оно не пострадало, пока не отыщется хозяин.
Со слов «похитителя», потерявшийся пёс доверился ему и сел в машину. Петербуржец заглянул в ближайший магазин с вопросами о найденной собаке, после чего выложил её фотографии в местный паблик. Выждав около пятнадцати минут, мужчина поехал домой на своей машине, а находившийся с ним приятель также отправился к себе на личном автотранспорте.
Спустя некоторое время полицейские остановили машину знакомого, он позвонил петербуржцу, который вместе с собакой подъехал к полицейским. Пока друзья перемещались из отдела в отдел и писали объяснения, появился хозяин пса. Забрав потерю, он удалился, а мужчин отпустили домой. Владелец животного никаких претензий к задержанным предъявлять не стал, но и объяснять подробностей того, как оно оказалось одно на улице, также не пожелал.
Итогом доброго дела для жителя Петербурга стало пятичасовое пребывание в отделении полиции, пока не прояснилось произошедшее недоразумение.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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