Сотрудники МЧС спасли мужчину во время пожара в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга

На тушение пожара, вспыхнувшего сегодня в одной из квартир дома номер шесть по Вокзальной улице, выехали полтора десятка пожарных. Дежурная служба МЧС приняла сигнал о возгорании примерно около половины одиннадцатого утра.

Прибывшие на вызов спасатели выяснили, что горит одна из комнат двухкомнатной квартиры в двухэтажном кирпичном доме. Общая площадь пожара составила всего два квадратных метра из двенадцати метров помещения. Очаг горения был локализован в течение двадцати минут.

Несмотря на оперативную работу огнеборцев, пострадал находившийся в квартире мужчина. Спасённому от огня жильцу потребовалась медицинская помощь: в главке МЧС уточнили, что сотрудники скорой госпитализировали пострадавшего в медучреждение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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