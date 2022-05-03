Сотрудники МЧС спасли мужчину во время пожара в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга

Вчера, 19:34

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Сотрудники МЧС спасли мужчину во время пожара в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга
Фото из открытых источников

На тушение пожара, вспыхнувшего сегодня в одной из квартир дома номер шесть по Вокзальной улице, выехали полтора десятка пожарных. Дежурная служба МЧС приняла сигнал о возгорании примерно около половины одиннадцатого утра.

Прибывшие на вызов спасатели выяснили, что горит одна из комнат двухкомнатной квартиры в двухэтажном кирпичном доме. Общая площадь пожара составила всего два квадратных метра из двенадцати метров помещения. Очаг горения был локализован в течение двадцати минут.

Несмотря на оперативную работу огнеборцев, пострадал находившийся в квартире мужчина. Спасённому от огня жильцу потребовалась медицинская помощь:  в главке МЧС уточнили, что сотрудники скорой госпитализировали пострадавшего в медучреждение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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