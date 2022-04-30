Сегодняшнее утро для сотрудников ДПС из Петроградского района Санкт-Петербурга началось с погони за пьяным нарушителем

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Ранним утром на улице Куйбышева в Петроградском районе Северной столицы произошло задержание нетрезвого нарушителя на чужом авто, который настолько не желал беседовать со стражами правопорядка, что полицейским пришлось устраивать за ним погоню.
Согласно сообщению пресс-службы регионального Главного управления Министерства внутренних дел, примерно в половине пятого утра в районе тридцать шестого дома по улице Куйбышева сотрудники дорожной полиции обратили внимание на автомобиль «Фольксваген», принадлежащий одной из каршеринговых фирм. Правоохранители попытались остановить иномарку, но проигнорировавший их требование водитель увеличил скорость и попытался как можно быстрее покинуть место неожиданной встречи.
Возле тридцать третьего дома по той же улице, сидевший за рулём авто молодой человек не справился с управлением и налетел на препятствие. Нарушителя задержали. Им оказался двадцатитрёхлетний приезжий из Средней Азии.
Задержанного доставили в отделение полиции. Там неудавшемуся беглецу вручили сразу несколько административных протоколов по фактам нарушения различных статей Административного кодекса РФ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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