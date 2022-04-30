У петербургского банкира в Парголово угнали авто стоимостью более двух миллионов

Вернувшись к себе, топ-менеджер одного из банков Северной столицы не застал возле дома припаркованную там ранее белую «Тойоту». О неприятном «сюрпризе» тридцатитрёхлетний хозяин авто сообщил правоохранителям Выборгского района накануне в одиннадцать часов утра.

По предварительным сведениям, банковский работник рассказал полицейским о том, что оставил машину возле дома по улице Фёдора Абрамова двадцать девятого апреля, после чего отсутствовал до второго мая. Когда же потерпевший вновь появился у себя, авто на месте не оказалось. По словам хозяина, стоимость пропажи составляет 2,3 миллиона рублей.

Сейчас нарядам ДПС, ОВО и ГИБДД разосланы ориентировки на угнанную иномарку. По записям камер видеонаблюдения полицейские выяснили, что автомобиль похитили незадолго до возвращения его владельца – машина исчезла после полуночи второго числа.

По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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