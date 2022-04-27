Петербургский суд заключил под стражу мать годовалой девочки, утонувшей в ванной

Сегодня Приморским районным судом было вынесено решение о заключении под стражу женщины, которую обвинили в причинении смерти по неосторожности после того, как погибла её годовалая дочка. Напомним, что петербурженку задержали правоохранители, вызванные на место происшествия врачами, констатировавшими смерть несовершеннолетнего ребёнка.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга, сама подозреваемая возражала против заключения под стражу. Тем не менее суд установил, что женщина ведёт асоциальный образ жизни: злоупотребляет алкоголем, нигде не трудоустроена, денег не имеет, прочных социальных связей у неё ни с кем не налажено. Учитывая характеристики личности фигурантки уголовного дела, суд принял решение о заключении её в СИЗО.

Несчастный случай произошёл двадцать седьмого апреля в районе семи вечера. Приехавшие на вызов медики пытались спасти девочку, наглотавшуюся воды во время купания, но их попытки не увенчались успехом. От матери погибшей несовершеннолетней пахло алкоголем, в комнате спал ещё один ребёнок. Во время пребывания в полиции женщина начала путаться в показаниях и не смогла внятно объяснить, что стало причиной несчастного случая.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700