Накануне в Красносельском районе Петербурга задержали дебошира, напавшего на пассажирку маршрутки

В Красном Селе правоохранители задержали нарушителя общественного спокойствия, переругавшегося с пассажирами маршрутки и избившего девушку. Мужчина ранее уже привлекался за подобные правонарушения в административном порядке, но теперь, скорее всего, последствия его выходки будут гораздо серьёзнее.

Согласно информации, озвученной представителями МВД, сорокашестилетний петербуржец давно известен полицейским, задерживавшим его за мелкое хулиганство, однако, сейчас задержанный явно превзошёл свои прежние "достижения". В маршрутке, следующей по четыреста сорок пятому маршруту, нетрезвый мужчина упал на девушку во время движения. Когда та попыталась помочь дебоширу подняться, он несколько раз ударил спасительницу по голове. В итоге удалять драчуна из салона пришлось водителю автобуса.

Двадцатиоднолетней потерпевшей пришлось обращаться в медучреждение, где врачи зафиксировали ушибы, оказали ей помощь и отправили домой. В отношении агрессора решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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