Петербургский суд вынес приговор рабочему, укравшему из хранилища института РАН 40 черепов животных

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Судом Василеостровского района Санкт-Петербурга вынесен приговор в отношении сотрудника Зоологического института РАН, признанного виновным в хищении особо ценных предметов.
По данным следствия, мужчина, работавший в институте столяром, в мае две тысячи двадцатого года вынес из хранилища череп белого медведя. Спустя некоторое время похититель продал его за пять тысяч рублей, и, судя по всему, решил не останавливаться на достигнутом.
В итоге в запасниках РАН не досчитались целой коллекции подобных экспонатов. Предприимчивый столяр вынес два черепа моржей с клыками, два черепа коалы, пять черепов ленивца, черепа морской свиньи, лошади Пржевальского и т.д. Всего список украденного включил в себя около сорока позиций. Большую часть из похищенного, которое подсудимый распродавал фактически за копейки, впоследствии удалось вернуть обратно в хранилище.
Признавшего свою вину мужчину приговорили к пяти годам условно с испытательным сроком такой же длительности.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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