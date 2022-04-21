Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело после ЧП с несовершеннолетним в бассейне «Атлантика»

Сегодня, 12:49

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Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело после ЧП с несовершеннолетним в бассейне «Атлантика»
Фото из открытых источников

После того как маленький ребёнок едва не утонул в бассейне на Петергофском шоссе, следователи СК возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают технике безопасности.

Сам инцидент произошёл накануне. Пятилетний мальчик был отправлен из бассейна в больницу с признаками утопления - согласно сообщению источников, ребёнок отпустил инвентарь и ушёл под воду во время группового занятия. Присутствовавший на занятии тренер тут же нырнул и вытащил ребёнка на поверхность.

Мальчику на месте оказали первую помощь и вызвали скорую. Прибывшие на вызов медики госпитализировали пострадавшего в первую детскую городскую больницу.

Напомним, что в две тысячи четырнадцатом году решением суда в Петербурге был закрыт аквапарк «Вотервиль» после ЧП с четырёхлетним ребёнком. В тот раз сбор доказательств по уголовному делу в отношении работников аквапарка завершили в кратчайшие сроки, уложившись всего в два месяца. Одним из факторов, повлиявших на столь высокую скорость расследования, стала работа спецкомиссии, направленной в Петербург главой СК Александром Бастрыкиным.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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