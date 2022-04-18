Жительнице Петербурга выплатят без малого сто тысяч за окна, повреждённые в ходе капремонта

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Женщина, проживающая на Благодатной улице в Северной столице, смогла добиться через суд выплаты компенсации за пластиковые окна, повреждённые во время капитального ремонта дома. Фонд капремонта возместил петербурженке девяносто семь тысяч девятьсот рублей, затраченные на установку новых окон.
Сам инцидент произошёл ещё в две тысячи восемнадцатом году. Во время ремонта фасада в результате действий строителей пострадали окна квартиры, в которой проживает истица. Фирма, заменившая их впоследствии, предъявила женщине счёт на вышеуказанную сумму, которую хозяйка квартиры решила получить с фонда. Естественно, в этом ей было отказано.
Тем не менее в ходе изучения обстоятельств дела в судебной инстанции истица смогла предоставить документы, подтверждающие её правоту. Выступивший на заседании эксперт также сообщил о вероятной взаимосвязи ремонта и причинения ущерба петербурженке.
Куйбышевский районный суд решил взыскать деньги в пользу пострадавшей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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