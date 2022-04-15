В Петербурге две иномарки не поделили дорогу. Пассажир одной из них открыл стрельбу из пистолета

Сегодня, 17:14

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В Петербурге две иномарки не поделили дорогу. Пассажир одной из них открыл стрельбу из пистолета
Фото из открытых источников

В конфликт водителей, не поделивших проезжую часть в Невском районе Санкт-Петербурга, решил вмешаться пассажир, ехавший в одном из автомобилей. Неправоту оппонента он решил доказать выстрелами из пистолета.

Накануне примерно в половине одиннадцатого утра на проспекте Большевиков не смогли разъехаться водители «Вольво 940» и каршерингового «Киа Соул». Выяснение отношений получилось настолько бурным, что его оценку пришлось давать полицейским.

Сидевший за рулём арендованного авто мужчина сообщил правоохранителям об агрессивном пассажире, грудью вставшем на защиту правоты его оппонента: со слов испуганного водителя, защитник от угроз перешёл к пальбе из пистолета.

Машину, в которой уехал грозный знаток ПДД, остановили на Октябрьской набережной. Как выяснилось, тридцатидвухлетний стрелок является сыном шестидесятисемилетнего пенсионера, управлявшего иномаркой. Вместе с охолощённым пистолетом Макарова спорщика доставили в отделение полиции. Ближайшие двое суток ему придётся провести под замком в связи с возбуждённым уголовным делом по факту хулиганства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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