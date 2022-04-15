Случайный свидетель стрельбой отбил незнакомца от драчунов, навестивших петербургское кафе

Сегодня, 14:14

0

Image 16+
Случайный свидетель стрельбой отбил незнакомца от драчунов, навестивших петербургское кафе
Фото из открытых источников

Пресс-служба регионального Управления вневедомственной охраны Росгвардии сообщила детали инцидента со стрельбой, произошедшего сегодня около четырёх часов ночи в кафе на Полтавской улице в Санкт-Петербурге.

Прибывший на сигнал тревожной кнопки наряд росгвардейцев застал в заведении сильно избитого мужчину и его спасителя, который выстрелами смог вспугнуть компанию, набросившуюся на свою жертву.

Со слов стрелявшего, он увидел, как трое неизвестных жестоко избивают потерпевшего. Чтобы разогнать злоумышленников, мужчина достал пистолет и произвёл три выстрела в воздух, после чего нападавшая троица скрылась.

Разыскать драчунов сотрудникам Росгвардии не удалось. К избитому посетителю вызвали медиков, которые отвезли его в Мариинскую больницу в тяжёлом состоянии. Владельца травматического пистолета передали полицейским для дальнейших разбирательств. Как оказалось, мужчина владеет оружием на законных основаниях, с разрешением у него всё в порядке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Случайный свидетель стрельбой отбил незнакомца от драчунов, навестивших петербургское кафе

Сегодня, 14:14

Петербургские полицейские задержали вымогателей, пытавшихся получить двести тысяч с повара суши-бара

15-04-2022, 15:19

Барное знакомство жителя Петербурга и московского гостя закончилось стрельбой из холостого оружия

15-04-2022, 14:29

В Кировском районе Санкт-Петербурга правоохранители нашли «огород» с запрещёнными растениями у подозреваемого по статье об оправдании терроризма

14-04-2022, 15:24

В Хакасии Следственный комитет РФ задержал журналиста Михаила Афанасьева

14-04-2022, 10:49

Петербургские правоохранители задержали нетрезвого жителя Колпино, устроившего стрельбу из пистолета возле Дома молитвы

13-04-2022, 11:24

Петербургские правоохранители задержали местного жителя, угнавшего и разбившего иномарку, принадлежащую его отчиму

12-04-2022, 13:49

В Санкт-Петербурге на шоссе Революции столб не уступил дорогу водителю арендованного авто

10-04-2022, 15:19

Всего за один день правоохранители Петербурга возбудили пять уголовных дел по фактам электронного терроризма

9-04-2022, 21:49

Петербургским полицейским пришлось применить оружие при задержании нетрезвого несовершеннолетнего водителя

9-04-2022, 20:29

Полицейские Петербурга разоблачили группу медиков, выдавших горожанам около полутора тысяч поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса

7-04-2022, 22:14

NBC: американка с российскими корнями убила восьмилетнего сына из-за событий на Украине

7-04-2022, 12:39

В Петербурге два голодных иностранца с пистолетом оставили магазин без продуктов и без выручки

6-04-2022, 15:39

Петербургские приставы взыскали двухмиллионный долг с бывшей главы службы безопасности Русского музея

6-04-2022, 14:39

В Петербурге собаки покусали девочку на детской площадке

5-04-2022, 21:44

Житель Петербурга попытался пересечь проезжую часть на велосипеде. В больницу попали двое – сам велосипедист и его четырёхлетний сын

5-04-2022, 15:49

Петербуржец выразил восторг от посещения кафе пальбой в воздух, но полицейские его радость почему-то не разделили

4-04-2022, 14:24

Петербургский суд определился с наказанием для компании весёлых нудистов, устроивших забег по Сенной площади

3-04-2022, 21:54

В Ленинградской области водитель «БМВ» на ходу разбрасывался наркотиками, чтобы избежать общения с правоохранителями, но ему это не помогло

3-04-2022, 16:29

Полицейские Санкт-Петербурга завели уголовное дело в отношении мужчины, бросившего гранату на детскую площадку

3-04-2022, 14:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

РИА Новости: Мобилизация в России не объявлена, но необходима

РИА Новости: Мобилизация в России не объявлена, но необходима

Вчера, 15:19

0

О необходимости провести мобилизацию в России пишет РИА Новости . Украина, отмечается в публикации, противостоит России...

Подробнее
Российские журналисты вспомнили пророческие слова Ивана Урганта

Российские журналисты вспомнили пророческие слова Ивана Урганта

Вчера, 16:54

0

Сегодня, 16 апреля, телевизионный ведущий Иван Ургант отмечает собственное 44-летие. Последний выпуск его шоу «Вечерний...

Подробнее
Зарубежная пресса написала о гибели крейсера «Москва»

Зарубежная пресса написала о гибели крейсера «Москва»

15-04-2022, 22:49

0

14 апреля затонул ракетный крейсер «Москва», который являлся флагманским судном Черноморского флота ВМФ России. Это...

Подробнее
Политолог Марков: гибель «Москвы» приведет к эскалации боевых действий в Украине

Политолог Марков: гибель «Москвы» приведет к эскалации боевых действий в Украине

15-04-2022, 12:34

0

Политолог Сергей Марков рассказал о том, как гибель крейсера «Москва» повлияет на ход «военной спецоперации», которую...

Подробнее
Акопов рассказал, хватит ли у армии РФ сил завершить спецоперацию на Украине

Акопов рассказал, хватит ли у армии РФ сил завершить спецоперацию на Украине

15-04-2022, 23:04

0

Военный обозреватель информационного онлайн-издания РИА «Новости» Петр Акопов предоставил своё интервью журналисту...

Подробнее
Попов: РФ не позволит США доставить вертолёты на Украину

Попов: РФ не позволит США доставить вертолёты на Украину

14-04-2022, 20:49

0

Российская Федерация никогда не допустит, чтобы вертолёты Ми-17, созданные ещё в Советском Союзе, которые Соединённые...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Ходаковский заявил о последней крупной операции без ядерного оружия

Ходаковский заявил о последней крупной операции без ядерного оружия

15-04-2022, 15:24

0

Экс-командир бригады «Восток» и донецкой «Альфы» Александр Ходаковский (Скиф) рассказал о ходе «военной спецоперации»...

Подробнее
Евсеев: В случае конфликта с Финляндией и Швецией Россия нанесет по ним ракетно-ядерный удар

Евсеев: В случае конфликта с Финляндией и Швецией Россия нанесет по ним ракетно-ядерный удар

15-04-2022, 09:34

0

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил о том, что Россия будет вынуждена нанести ракетно-ядерный...

Подробнее
Норин назвал самый разумный способ разрешения конфликта на Украине

Норин назвал самый разумный способ разрешения конфликта на Украине

Вчера, 10:59

0

Военный эксперт Евгений Норин рассказал о негативных последствиях затяжного конфликта на Украине и озвучил разумный, по...

Подробнее
Петербург превращается в столицу ДТП после старта «провальной» реформы общественного транспорта

Петербург превращается в столицу ДТП после старта «провальной» реформы общественного транспорта

Вчера, 10:08

0

Стартовавшая в Санкт-Петербурге 1 апреля транспортная реформа вызвала рост числа ДТП с участием общественного...

Подробнее