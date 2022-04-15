Случайный свидетель стрельбой отбил незнакомца от драчунов, навестивших петербургское кафе

Пресс-служба регионального Управления вневедомственной охраны Росгвардии сообщила детали инцидента со стрельбой, произошедшего сегодня около четырёх часов ночи в кафе на Полтавской улице в Санкт-Петербурге.

Прибывший на сигнал тревожной кнопки наряд росгвардейцев застал в заведении сильно избитого мужчину и его спасителя, который выстрелами смог вспугнуть компанию, набросившуюся на свою жертву.

Со слов стрелявшего, он увидел, как трое неизвестных жестоко избивают потерпевшего. Чтобы разогнать злоумышленников, мужчина достал пистолет и произвёл три выстрела в воздух, после чего нападавшая троица скрылась.

Разыскать драчунов сотрудникам Росгвардии не удалось. К избитому посетителю вызвали медиков, которые отвезли его в Мариинскую больницу в тяжёлом состоянии. Владельца травматического пистолета передали полицейским для дальнейших разбирательств. Как оказалось, мужчина владеет оружием на законных основаниях, с разрешением у него всё в порядке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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