Петербургские правоохранители задержали нетрезвого жителя Колпино, устроившего стрельбу из пистолета возле Дома молитвы

Линин оценил вероятность возвращения российских ВС под Киев и Чернигов
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Источники сообщили о том, что вчера около шести вечера к Дому молитвы на Октябрьской улице был вызван полицейский наряд. Случайные свидетели передали правоохранителям информацию о «салюте», устроенном неизвестными с применением огнестрельного оружия.
Очевидцы рассказали приехавшим на место происшествия полицейским о двух мужчинах, которые шли по улице и стреляли из пистолета. Практически сразу сотрудникам полиции удалось задержать одного из них возле соседнего дома по той же улице - стрелком оказался тридцатишестилетний местный житель.
Задержанный возмутитель спокойствия был навеселе и объяснить причину своего поведения не смог. Его отвезли в отдел, изъяли травматический пистолет и составили административный протокол по факту нахождения в общественном месте в нетрезвом состоянии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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