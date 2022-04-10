Петербургские правоохранители задержали местного жителя, угнавшего и разбившего иномарку, принадлежащую его отчиму

Сотрудниками петербургской полиции задержан мужчина, которого подозревают в угоне автомобиля. На него указал отчим, сообщивший о том, что пасынок похитил его авто, после чего разбил машину, попав в дорожно-транспортное происшествие. Бросив транспортное средство, угонщик подался в бега.

Тридцатитрёхлетнего петербуржца задержали накануне в половине третьего часа дня во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как рассказал потерпевший, принадлежавшая ему Audi Q3 пропала в течение ночи или утра десятого числа. Родственник, угнавший машину с Дальневосточного проспекта, доехал на ней до посёлка Дубровка, где стал участником аварии в районе Ленинградской улицы. Там водитель бросил разбитое авто и скрылся. Разыскивающие подозреваемого правоохранители обнаружили его неподалёку от места ДТП.

Нерадивый пасынок стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого в соответствии с частью первой сто шестьдесят шестой статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Пока задержанный отпущен полицейскими под подписку о невыезде.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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