В Санкт-Петербурге на шоссе Революции столб не уступил дорогу водителю арендованного авто

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Водитель каршерингового автомобиля «Киа» был госпитализирован после того, как управляемая им машина врезалась в столб в Красногвардейском районе Северной столицы.
По сообщению пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, дорожно-транспортное происшествие случилось в районе половины пятого утра. На пересечении проспекта Энергетиков и шоссе Революции вылетевшая с проезжей части иномарка на полном ходу ударилась в опору уличного освещения.
В результате ДТП пострадал находившийся в водительском кресле молодой человек. Двадцатидевятилетнего жителя Петербурга госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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