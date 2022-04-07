В Санкт-Петербурге на шоссе Революции столб не уступил дорогу водителю арендованного авто

Сегодня, 15:19

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В Санкт-Петербурге на шоссе Революции столб не уступил дорогу водителю арендованного авто
Фото из открытых источников

Водитель каршерингового автомобиля «Киа» был госпитализирован после того, как управляемая им машина врезалась в столб в Красногвардейском районе Северной столицы.

По сообщению пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, дорожно-транспортное происшествие случилось в районе половины пятого утра. На пересечении проспекта Энергетиков и шоссе Революции вылетевшая с проезжей части иномарка на полном ходу ударилась в опору уличного освещения.

В результате ДТП пострадал находившийся в водительском кресле молодой человек. Двадцатидевятилетнего жителя Петербурга госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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