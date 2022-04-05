NBC: американка с российскими корнями убила восьмилетнего сына из-за событий на Украине

Россия нанесла ракетный удар по зданию школы в Краматорске: там были бойцы теробороны
Российская армия продолжает спецоперацию в Украине. Так, 5 апреля ВС РФ уничтожили ракетным ударом базу бойцов...Подробнее
В США 41-летнюю россиянку Наталью Хичкок обвиняют в убийстве восьмилетнего сына и покушении на жизнь его старшего брата.
Как сообщает New York Post, ее супруг уверен, что у ее возникли проблемы с психикой, когда она узнала о происходящем на территории Украины, где Россия сейчас проводит «военную спецоперацию». То, что в Россию отменили авиарейсы, и женщина не могла ни забрать родителей в США, ни вернуться к ним, еще больше усугубило ее психологическое состояние.
Семья Хичкоков проживала в округе Шебойган в штате Висконсин. 30 марта рано утром женщина начала душить своего сына Оливера, после чего нанесла ему несколько ударов ножом. Происходило все это в детской спальне.
Старший брат Оливера проснулся от шума и разбудил отца. Несмотря на попытки спасти ребенка, он скончался спустя два дня в больнице.
Наталья еще до того как прибыла полиция, наглоталася таблеток и попыталась свести счеты с жизнью, ударив себя ножом в грудь, при этом угрожала родственникам расправой.
Позднее было установлено, что старшего 11-летного сына за день до этих событий она попыталась утопить в ванне. Старший сын рассказал, что она долго удерживала его под водой в ванне, чтобы «он понял, что его жизнь в опасности».
Как рассказал муж Натальи, она начала много пить и стала агрессивной после 24 февраля. По его мнению, это было связано с новостями, которые она постоянно смотрела по телевизору. Женщина волновалась за родителей, оставшихся в России. Еще больше усугубило ситуацию то, что она не смогла купить билеты на самолет, чтобы вернуться к ним.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российская армия продолжает спецоперацию в Украине. Так, 5 апреля ВС РФ уничтожили ракетным ударом базу бойцов...Подробнее
ВС России и ДНР продолжают сражаться с бойцами ВСУ за Мариуполь. Сейчас бои идут на территории завода «Азовсталь», куда...Подробнее
Экономист, финансовый аналитик Николай Подлевских допускает возможность технического дефолта России по внешним...Подробнее
Российское казачество, выступающее в поддержку российской операции против нацистского режима на Украине, могло бы...Подробнее
О проблемах в отношениях США и стран Ближнего Востока рассказали эксперты Asia Times. Авторы публикации отмечают, что...Подробнее
Россия и Китай продолжают развивать сотрудничество и будут совместно противодействовать гегемонии США, уверен...Подробнее
Накануне около восьми утра на Петергофском шоссе произошло серьёзное ДТП. Петербуржец, попытавшийся на велосипеде...Подробнее
В Кировском районе Санкт-Петербурга от нападения четырёх псов пострадал четырнадцатилетний ребёнок. Девочку со рваными...Подробнее
Самоходные 240-мм минометы 2С4 «Тюльпан» были замечены на улицах Мариуполя. Как предполагается, их задействуют при...Подробнее
О сроках поступления денежных средств рассказали специалисты Пенсионного фонда России. Речь идет о выплатах, которые...Подробнее
Комментировать