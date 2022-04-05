NBC: американка с российскими корнями убила восьмилетнего сына из-за событий на Украине

В США 41-летнюю россиянку Наталью Хичкок обвиняют в убийстве восьмилетнего сына и покушении на жизнь его старшего брата.

Как сообщает New York Post, ее супруг уверен, что у ее возникли проблемы с психикой, когда она узнала о происходящем на территории Украины, где Россия сейчас проводит «военную спецоперацию». То, что в Россию отменили авиарейсы, и женщина не могла ни забрать родителей в США, ни вернуться к ним, еще больше усугубило ее психологическое состояние.

Семья Хичкоков проживала в округе Шебойган в штате Висконсин. 30 марта рано утром женщина начала душить своего сына Оливера, после чего нанесла ему несколько ударов ножом. Происходило все это в детской спальне.

Старший брат Оливера проснулся от шума и разбудил отца. Несмотря на попытки спасти ребенка, он скончался спустя два дня в больнице.

Наталья еще до того как прибыла полиция, наглоталася таблеток и попыталась свести счеты с жизнью, ударив себя ножом в грудь, при этом угрожала родственникам расправой.

Позднее было установлено, что старшего 11-летного сына за день до этих событий она попыталась утопить в ванне. Старший сын рассказал, что она долго удерживала его под водой в ванне, чтобы «он понял, что его жизнь в опасности».

Как рассказал муж Натальи, она начала много пить и стала агрессивной после 24 февраля. По его мнению, это было связано с новостями, которые она постоянно смотрела по телевизору. Женщина волновалась за родителей, оставшихся в России. Еще больше усугубило ситуацию то, что она не смогла купить билеты на самолет, чтобы вернуться к ним.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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