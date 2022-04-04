В Петербурге два голодных иностранца с пистолетом оставили магазин без продуктов и без выручки

Двое грабителей, «зачистивших» магазин в Калининском районе Санкт-Петербурга, вряд ли успели употребить в пищу все продукты, добытые неправедным путём. Налётчикам удалось погулять на свободе всего несколько часов.

Криминальные посетители наведались в торговую точку на проспекте Луначарского накануне примерно в семь часов вечера. Набрав товара на сумму более пятидесяти шести тысяч рублей, подельники направились к кассе. Один из них достал пистолет и потребовал от кассира «сдачу». Налётчики забрали у сотрудника торговой точки ещё двадцать четыре тысячи выручки.

Около десяти вечера оперативники уголовного розыска уже грузили подозреваемых в полицейскую машину Грабителями оказались граждане Узбекистана двадцати двух и двадцати трёх лет. Как оказалось, помимо совершённого разбоя иностранцы нарушили и миграционное законодательство.

Сейчас с задержанными ведётся работа следователей в рамках возбуждённого уголовного дела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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