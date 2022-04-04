Петербургские приставы взыскали двухмиллионный долг с бывшей главы службы безопасности Русского музея

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Сотрудники Главного управления ФССП по Санкт-Петербургу смогли взыскать просроченную штрафную задолженность с экс-сотрудницы Русского музея, ранее осуждённой за мошенничество. На протяжении четырёх лет женщина уклонялась от наложенной судом обязанности оплаты штрафа, пока в дело не вмешались приставы.
В две тысячи восемнадцатом году петербурженка вместе с директором одной из коммерческих фирм получила условный срок за хищение четырёх с половиной миллионов рублей. Помимо этого, обвиняемые должны были совместно заплатить в казну четырёхмиллионный штраф. Подельник осуждённой свою часть штрафа выплатил, а она сама в течение четырёх лет не предпринимала никаких усилий для погашения образовавшейся задолженности.
После возбуждения исполнительного производства приставы наложили запрет регистрационных действий на имущество должницы – квартиру площадью сто семьдесят квадратных метров и автомобиль Audi Q5 2011 года выпуска. Кроме того, ей направили уведомление об уплате исполнительного сбора в размере ста тысяч рублей.
В результате предпринятых приставами действий, деньги на оплату штрафа у экс-руководителя чудесным образом нашлись. Задолженность с петербурженки была взыскана в полном объёме.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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