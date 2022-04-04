В Петербурге собаки покусали девочку на детской площадке

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В Кировском районе Санкт-Петербурга от нападения четырёх псов пострадал четырнадцатилетний ребёнок. Девочку со рваными ранами ноги в больницу доставила её мать.
Нападение животных на пострадавшую произошло накануне вечером в район восемнадцатого дома по улице Стойкости. Гулявшую по детской площадке школьницу покусали собаки, которых выпустил на улицу проживающий в том же доме мужчина. От разъярённых собак ребёнка отбил другой сосед.
Со слов спасителя, хозяина собак прекрасно знают все соседи: помимо любви к нашим меньшим братьям, собаковод положительно относится к алкогольным напиткам, и частенько выпускает своих подопечных выгуливаться без сопровождения.
Врачи больницы обработали девочке раны, после чего направили её прививаться в травмпункт по месту жительства
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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