Житель Петербурга попытался пересечь проезжую часть на велосипеде. В больницу попали двое – сам велосипедист и его четырёхлетний сын

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Накануне около восьми утра на Петергофском шоссе произошло серьёзное ДТП. Петербуржец, попытавшийся на велосипеде проехать по нерегулируемому пешеходному переходу, был сбит иномаркой.
Помимо нарушившего ПДД велосипедиста в аварии пострадал и маленький ребёнок, сидевший в специальном детском кресле. Судя по всему, тридцатитрёхлетний мужчина вёз мальчика в детский сад. Малыша госпитализировали в состоянии средней степени тяжести – врачи диагностировали у несовершеннолетнего закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Отец получил закрытый перелом плеча и ушиб коленного сустава.
Иномаркой управлял двадцативосьмилетний петербуржец, который ни разу до этого не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Автомобиль, за рулём которого сидел водитель, принадлежит жителю Ленинградской области.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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