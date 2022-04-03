Житель Петербурга попытался пересечь проезжую часть на велосипеде. В больницу попали двое – сам велосипедист и его четырёхлетний сын

Накануне около восьми утра на Петергофском шоссе произошло серьёзное ДТП. Петербуржец, попытавшийся на велосипеде проехать по нерегулируемому пешеходному переходу, был сбит иномаркой.

Помимо нарушившего ПДД велосипедиста в аварии пострадал и маленький ребёнок, сидевший в специальном детском кресле. Судя по всему, тридцатитрёхлетний мужчина вёз мальчика в детский сад. Малыша госпитализировали в состоянии средней степени тяжести – врачи диагностировали у несовершеннолетнего закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Отец получил закрытый перелом плеча и ушиб коленного сустава.

Иномаркой управлял двадцативосьмилетний петербуржец, который ни разу до этого не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Автомобиль, за рулём которого сидел водитель, принадлежит жителю Ленинградской области.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700