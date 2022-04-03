Житель Петербурга попытался пересечь проезжую часть на велосипеде. В больницу попали двое – сам велосипедист и его четырёхлетний сын

Сегодня, 15:49

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Житель Петербурга попытался пересечь проезжую часть на велосипеде. В больницу попали двое – сам велосипедист и его четырёхлетний сын
Фото из открытых источников

Накануне около восьми утра на Петергофском шоссе произошло серьёзное ДТП. Петербуржец, попытавшийся на велосипеде проехать по нерегулируемому пешеходному переходу, был сбит иномаркой.

Помимо нарушившего ПДД велосипедиста в аварии пострадал и маленький ребёнок, сидевший в специальном детском кресле. Судя по всему, тридцатитрёхлетний мужчина вёз мальчика в детский сад. Малыша госпитализировали в состоянии средней степени тяжести – врачи диагностировали у несовершеннолетнего закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Отец получил закрытый перелом плеча и ушиб коленного сустава.

Иномаркой управлял двадцативосьмилетний петербуржец, который ни разу до этого не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Автомобиль, за рулём которого сидел водитель, принадлежит жителю Ленинградской области.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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