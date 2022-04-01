Петербуржец выразил восторг от посещения кафе пальбой в воздух, но полицейские его радость почему-то не разделили

Накануне около двух ночи в Кронштадте возле заведения «Старая крепость», расположенного на улице Восстания, тишину нарушила пальба, устроенная его посетителями. Очевидцы сообщили правоохранителям о том, что, покидая кафе, некие люди произвели несколько выстрелов в воздух. Сразу после этого весёлая компания села в иномарку с московскими номерами и ретировалась.

Спустя десять минут сотрудники ДПС уже беседовали с одним из пассажиров отъехавшего от кафе автомобиля, которого остановили в конце той же улицы. При себе у тридцативосьмилетнего жителя находилось искомое оружие – травматический пистолет, который, как оказалось, уже около двух лет числится утерянным и находится в розыске.

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье «хулиганство», ближайшие двое суток мужчине придётся провести в отделении полиции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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