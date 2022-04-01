В Ленинградской области водитель «БМВ» на ходу разбрасывался наркотиками, чтобы избежать общения с правоохранителями, но ему это не помогло

Сегодня, 16:29

0

Image 16+
В Ленинградской области водитель «БМВ» на ходу разбрасывался наркотиками, чтобы избежать общения с правоохранителями, но ему это не помогло
Фото из открытых источников

Во Всеволожском районе Ленинградской области водитель чёрной иномарки попытался избежать объяснений с полицейскими, выбросив из окна машины свёрток с наркотиками. К сожалению мужчины, пообщаться с нарядом ему всё же пришлось.

Накануне дорожные полицейские обратили внимание на «БМВ», передвигавшийся по трассе «Санкт-Петербург – Всеволожск». Ощутив, что его автомобиль стал объектом излишней заинтересованности полицейских, занервничавший водитель выбросил из окна свёрток, который подобрали сотрудники ДПС.

Сняв верхний пакет, инспекторы обнаружили ещё один, в котором находилось некое вещество. Проведённая позже экспертиза показала, что находка является наркотиком растительного происхождения весом около трёхсот граммов. Полицейские задержали сорокасемилетнего жителя Купчино и составили в его отношении административный протокол.

Тем не менее мужчина вряд ли отделается только административной ответственностью: сейчас полицейскими решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Ленинградской области водитель «БМВ» на ходу разбрасывался наркотиками, чтобы избежать общения с правоохранителями, но ему это не помогло

Сегодня, 16:29

Полицейские Санкт-Петербурга завели уголовное дело в отношении мужчины, бросившего гранату на детскую площадку

Сегодня, 14:04

Для сорока четырёх жителей Санкт-Петербурга сидячая забастовка закончилась в отделении полиции

Сегодня, 12:19

Отравление детей на базе отдыха в Ленинградской области стало основанием для возбуждения уголовного дела

1-04-2022, 11:34

Сотрудники петербургской полиции задержали мигранта, катавшегося на каршеринговом авто без прав и под чужим аккаунтом

30-03-2022, 19:29

В Петербургский суд поступило уголовное дело в отношении двух «сотрудников службы безопасности банка»

30-03-2022, 14:24

У безработного жителя Санкт-Петербурга угнали «Лексус» стоимостью четыре миллиона

29-03-2022, 20:14

Петербургские правоохранители возбудили четвёртое уголовное дело по статье, связанной с реабилитацией нацизма

29-03-2022, 13:59

Перебравший мигрант затеял драку с петербургскими медиками прямо в карете скорой помощи

28-03-2022, 17:19

Петербургские полицейские задержали поджигателя, который полгода назад попытался расправиться с неугодной ему семьёй

28-03-2022, 17:09

Неизвестные оставили петербургского чиновника без BMW стоимостью более трёх миллионов

27-03-2022, 21:59

В Кронштадтском районе Ленинградской области спасатели спасли девять человек со льдины в акватории Финского залива

26-03-2022, 13:04

В Петербурге разыскивают неизвестного, подстрелившего водителя такси

25-03-2022, 13:44

Мошенники оставили без жилья и денег бывшую сотрудницу транспортной полиции Санкт-Петербурга

23-03-2022, 17:54

Покой нам только снится: за минувшие сутки спасатели Петербурга трижды выезжали по заявкам о провалившихся под лёд людях

22-03-2022, 14:49

В Невском Районе Петербурга трое любителей бесплатных покупок избили продавца и заступившегося за него посетителя магазина

21-03-2022, 18:59

Опыт не помог: на петербургской дамбе пожилой водитель устроил смертельное ДТП

21-03-2022, 16:19

Следственный комитет Санкт-Петербурга занялся несчастным случаем на стройке «СКА-Арены», где рабочий упал в вентиляционную шахту

19-03-2022, 19:04

Петербургского водителя девять раз привлекали за нарушение скоростного режима. На десятый раз под колёса попал ребёнок

18-03-2022, 19:04

Петербургские следователи возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, разместившего портрет Бандеры на сайте «Бессмертный полк»

18-03-2022, 10:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

После ударов армии РФ горит нефтеперерабатывающий завод Коломойского в Кременчуге

После ударов армии РФ горит нефтеперерабатывающий завод Коломойского в Кременчуге

Вчера, 09:59

0

Российские войска снова нанесли ракетный удар по территории Украины, сообщает Русская Весна. В этот раз под удар попал...

Подробнее
SP: министр ВВС США Кендалл увидел Су и МиГ ВКС РФ в небе Украины и отказался от F-35

SP: министр ВВС США Кендалл увидел Су и МиГ ВКС РФ в небе Украины и отказался от F-35

1-04-2022, 13:39

0

Недавно принятый бюджет Соединённых Штатов Америки для нужд обороны страны существенно уменьшены затраты на развитие...

Подробнее
Политаналитик Бабич: казаки не выполняют свои обещания по поддержке Донбасса

Политаналитик Бабич: казаки не выполняют свои обещания по поддержке Донбасса

Вчера, 20:14

0

Российским казацким объединениям и добровольческим организациям следует подтвердить свои слова делом, поддержать...

Подробнее
Для создания мраморного узора на растительном стейке ученые использовали горох

Для создания мраморного узора на растительном стейке ученые использовали горох

31-03-2022, 20:39

0

Растительный стейк с узором, идентичным мраморной говядине, сумели создать ученые Швейцарской высшей технической школы...

Подробнее
Эксперт Баранец ответил на вопрос о возможности тактического ядерного удара по штабам НАТО

Эксперт Баранец ответил на вопрос о возможности тактического ядерного удара по штабам НАТО

Сегодня, 08:09

0

Военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал возможность ядерного удара со стороны России. О возможности применения...

Подробнее
Баранец: США хотят через конфликт на Украине истощить военный потенциал России

Баранец: США хотят через конфликт на Украине истощить военный потенциал России

1-04-2022, 10:19

0

Военный эксперт Виктор Баранец уверен, что США стремятся ослабить Россию, пытаясь затянуть «военную спецоперацию» на...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Отравление детей на базе отдыха в Ленинградской области стало основанием для возбуждения уголовного дела

Отравление детей на базе отдыха в Ленинградской области стало основанием для возбуждения уголовного дела

1-04-2022, 11:34

0

Факт отравления детей, которое произошло на базе в Приозёрском районе, спустя месяц всё же стал объектом более...

Подробнее
Армией ВС из РФ сбит БПЛА ВСУ над Белгородом

Армией ВС из РФ сбит БПЛА ВСУ над Белгородом

1-04-2022, 18:24

0

Жители российского Белгорода делятся в Сети кадрами уничтожения украинского летательного аппарата, сообщает издание...

Подробнее
Британская Mi-6 «раскрыла» план 2-го этапа спецоперации ВС России

Британская Mi-6 «раскрыла» план 2-го этапа спецоперации ВС России

Вчера, 14:49

0

Mi-6 (служба разведки из Британии) утверждает, что её сотрудники полностью ознакомлены с планами Российской Федерации...

Подробнее
Губернатор Беглов не смог доработать транспортную реформу в Петербурге

Губернатор Беглов не смог доработать транспортную реформу в Петербурге

1-04-2022, 14:48

0

Старт транспортной реформы, запланированный в Петербурге на 1 апреля, состоялся. В числе нововведений проекта...

Подробнее