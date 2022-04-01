В Ленинградской области водитель «БМВ» на ходу разбрасывался наркотиками, чтобы избежать общения с правоохранителями, но ему это не помогло

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Во Всеволожском районе Ленинградской области водитель чёрной иномарки попытался избежать объяснений с полицейскими, выбросив из окна машины свёрток с наркотиками. К сожалению мужчины, пообщаться с нарядом ему всё же пришлось.
Накануне дорожные полицейские обратили внимание на «БМВ», передвигавшийся по трассе «Санкт-Петербург – Всеволожск». Ощутив, что его автомобиль стал объектом излишней заинтересованности полицейских, занервничавший водитель выбросил из окна свёрток, который подобрали сотрудники ДПС.
Сняв верхний пакет, инспекторы обнаружили ещё один, в котором находилось некое вещество. Проведённая позже экспертиза показала, что находка является наркотиком растительного происхождения весом около трёхсот граммов. Полицейские задержали сорокасемилетнего жителя Купчино и составили в его отношении административный протокол.
Тем не менее мужчина вряд ли отделается только административной ответственностью: сейчас полицейскими решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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