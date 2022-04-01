Петербургский суд определился с наказанием для компании весёлых нудистов, устроивших забег по Сенной площади

Октябрьским районным судом вынесен приговор в отношении семерых приятелей, устроивших «голую» пробежку по Сенной площади. Как сообщила объединённая пресс-служба судов города, к нарушителям общественного порядка отнеслись довольно снисходительно.

Напомним, инцидент произошёл утром двадцать восьмого марта. Случайные прохожие, оказавшиеся в это время на Сенной, с изумлением наблюдали группу мужчин, которые полностью обнажёнными бежали по площади. По данным «Невских новостей», сотрудники полиции расценили поступок бегунов как мелкое хулиганство.

Как заявил на суде один из участников процесса, экстравагантные бегуны хотели таким образом поднять петербуржцам настроение, при этом они сначала убедились в отсутствии детей в зоне прямой видимости.

Мужчине выписали штраф в размере одной тысячи рублей. Его друзьям предстоит провести под арестом по трое суток.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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