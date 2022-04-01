Петербургский суд определился с наказанием для компании весёлых нудистов, устроивших забег по Сенной площади

Вчера, 21:54

0

Image 16+
Петербургский суд определился с наказанием для компании весёлых нудистов, устроивших забег по Сенной площади
Фото из открытых источников

Октябрьским районным судом вынесен приговор в отношении семерых приятелей, устроивших «голую» пробежку по Сенной площади. Как сообщила объединённая пресс-служба судов города, к нарушителям общественного порядка отнеслись довольно снисходительно.

Напомним, инцидент произошёл утром двадцать восьмого марта. Случайные прохожие, оказавшиеся в это время на Сенной, с изумлением наблюдали группу мужчин, которые полностью обнажёнными бежали по площади. По данным «Невских новостей», сотрудники полиции расценили поступок бегунов как мелкое хулиганство.

Как заявил на суде один из участников процесса, экстравагантные бегуны хотели таким образом поднять петербуржцам настроение, при этом они сначала убедились в отсутствии детей в зоне прямой видимости. 

Мужчине выписали штраф в размере одной тысячи рублей. Его друзьям предстоит провести под арестом по трое суток.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Петербургский суд определился с наказанием для компании весёлых нудистов, устроивших забег по Сенной площади

Вчера, 21:54

В Ленинградской области водитель «БМВ» на ходу разбрасывался наркотиками, чтобы избежать общения с правоохранителями, но ему это не помогло

Вчера, 16:29

Полицейские Санкт-Петербурга завели уголовное дело в отношении мужчины, бросившего гранату на детскую площадку

Вчера, 14:04

Для сорока четырёх жителей Санкт-Петербурга сидячая забастовка закончилась в отделении полиции

Вчера, 12:19

Отравление детей на базе отдыха в Ленинградской области стало основанием для возбуждения уголовного дела

1-04-2022, 11:34

Сотрудники петербургской полиции задержали мигранта, катавшегося на каршеринговом авто без прав и под чужим аккаунтом

30-03-2022, 19:29

В Петербургский суд поступило уголовное дело в отношении двух «сотрудников службы безопасности банка»

30-03-2022, 14:24

У безработного жителя Санкт-Петербурга угнали «Лексус» стоимостью четыре миллиона

29-03-2022, 20:14

Петербургские правоохранители возбудили четвёртое уголовное дело по статье, связанной с реабилитацией нацизма

29-03-2022, 13:59

Перебравший мигрант затеял драку с петербургскими медиками прямо в карете скорой помощи

28-03-2022, 17:19

Петербургские полицейские задержали поджигателя, который полгода назад попытался расправиться с неугодной ему семьёй

28-03-2022, 17:09

Неизвестные оставили петербургского чиновника без BMW стоимостью более трёх миллионов

27-03-2022, 21:59

В Кронштадтском районе Ленинградской области спасатели спасли девять человек со льдины в акватории Финского залива

26-03-2022, 13:04

В Петербурге разыскивают неизвестного, подстрелившего водителя такси

25-03-2022, 13:44

Мошенники оставили без жилья и денег бывшую сотрудницу транспортной полиции Санкт-Петербурга

23-03-2022, 17:54

Покой нам только снится: за минувшие сутки спасатели Петербурга трижды выезжали по заявкам о провалившихся под лёд людях

22-03-2022, 14:49

В Невском Районе Петербурга трое любителей бесплатных покупок избили продавца и заступившегося за него посетителя магазина

21-03-2022, 18:59

Опыт не помог: на петербургской дамбе пожилой водитель устроил смертельное ДТП

21-03-2022, 16:19

Следственный комитет Санкт-Петербурга занялся несчастным случаем на стройке «СКА-Арены», где рабочий упал в вентиляционную шахту

19-03-2022, 19:04

Петербургского водителя девять раз привлекали за нарушение скоростного режима. На десятый раз под колёса попал ребёнок

18-03-2022, 19:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

После ударов армии РФ горит нефтеперерабатывающий завод Коломойского в Кременчуге

После ударов армии РФ горит нефтеперерабатывающий завод Коломойского в Кременчуге

2-04-2022, 09:59

0

Российские войска снова нанесли ракетный удар по территории Украины, сообщает Русская Весна. В этот раз под удар попал...

Подробнее
SP: министр ВВС США Кендалл увидел Су и МиГ ВКС РФ в небе Украины и отказался от F-35

SP: министр ВВС США Кендалл увидел Су и МиГ ВКС РФ в небе Украины и отказался от F-35

1-04-2022, 13:39

0

Недавно принятый бюджет Соединённых Штатов Америки для нужд обороны страны существенно уменьшены затраты на развитие...

Подробнее
Политаналитик Бабич: казаки не выполняют свои обещания по поддержке Донбасса

Политаналитик Бабич: казаки не выполняют свои обещания по поддержке Донбасса

2-04-2022, 20:14

0

Российским казацким объединениям и добровольческим организациям следует подтвердить свои слова делом, поддержать...

Подробнее
Эксперт Баранец ответил на вопрос о возможности тактического ядерного удара по штабам НАТО

Эксперт Баранец ответил на вопрос о возможности тактического ядерного удара по штабам НАТО

Вчера, 08:09

0

Военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал возможность ядерного удара со стороны России. О возможности применения...

Подробнее
Баранец: США хотят через конфликт на Украине истощить военный потенциал России

Баранец: США хотят через конфликт на Украине истощить военный потенциал России

1-04-2022, 10:19

0

Военный эксперт Виктор Баранец уверен, что США стремятся ослабить Россию, пытаясь затянуть «военную спецоперацию» на...

Подробнее
Отравление детей на базе отдыха в Ленинградской области стало основанием для возбуждения уголовного дела

Отравление детей на базе отдыха в Ленинградской области стало основанием для возбуждения уголовного дела

1-04-2022, 11:34

0

Факт отравления детей, которое произошло на базе в Приозёрском районе, спустя месяц всё же стал объектом более...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Армией ВС из РФ сбит БПЛА ВСУ над Белгородом

Армией ВС из РФ сбит БПЛА ВСУ над Белгородом

1-04-2022, 18:24

0

Жители российского Белгорода делятся в Сети кадрами уничтожения украинского летательного аппарата, сообщает издание...

Подробнее
Британская Mi-6 «раскрыла» план 2-го этапа спецоперации ВС России

Британская Mi-6 «раскрыла» план 2-го этапа спецоперации ВС России

2-04-2022, 14:49

0

Mi-6 (служба разведки из Британии) утверждает, что её сотрудники полностью ознакомлены с планами Российской Федерации...

Подробнее
Арестович: армия РФ начинает делать «крюк» в Донбассе, который может стать «котлом»

Арестович: армия РФ начинает делать «крюк» в Донбассе, который может стать «котлом»

Вчера, 10:19

0

В Украине начались разговоры о вероятном попадании ВСУ в так называемый «котел» в Донбассе. Своими мыслями относительно...

Подробнее
Губернатор Беглов не смог доработать транспортную реформу в Петербурге

Губернатор Беглов не смог доработать транспортную реформу в Петербурге

1-04-2022, 14:48

0

Старт транспортной реформы, запланированный в Петербурге на 1 апреля, состоялся. В числе нововведений проекта...

Подробнее