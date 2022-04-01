Полицейские Санкт-Петербурга завели уголовное дело в отношении мужчины, бросившего гранату на детскую площадку

Правоохранители Северной столицы возбудили уголовное дело после взрыва страйкбольной гранаты на детской площадке. Отрезвевший подозреваемый помещён в следственный изолятор.

Сегодня стало известно о том, что следователи Выборгского района Санкт-Петербурга квалифицировали инцидент, произошедший возле дома номер двадцать семь по улице Орбелли как хулиганство, вследствие чего нарушителю общественного порядка вменили двести тринадцатую статью Уголовного кодекса РФ.

Напомним, что ЧП произошло вечером первого апреля. Сорокачетырёхлетний житель бросил из окна квартиры в сторону игравших на детской площадке детей страйкбольную гранату. К счастью, в результате последующего взрыва никто не пострадал.

Накануне хулигану, имеющему криминальное прошлое, был выписан административный протокол. Подозреваемого задержали на двое суток, а к вечеру его уже перевели в ИВС.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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