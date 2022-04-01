Для сорока четырёх жителей Санкт-Петербурга сидячая забастовка закончилась в отделении полиции

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Сорок четыре человека задержали правоохранители Северной столицы в ходе пацифистской акции, прошедшей накануне в Санкт-Петербурге. Организаторы назвали её сидячей забастовкой.
Всего посидеть возле Законодательного собрания собрались около шести десятков человек. В связи с тем, что проводимая противниками проходящей на территории Украины спецоперации акция не была согласована с городскими властями, сотрудники правоохранительных органов обратились к протестующим с просьбой разойтись. Спустя полчаса начались задержания.
В отделения полиции отправились две трети собравшихся. Источники сообщают о задержании корреспондента «ЗАКС.Ру» и некой девушки, на которой была надета жилетка прессы. Помимо них в спецтранспорт загрузили двух молодых художниц, рисовавших Исаакиевский собор.
Напомним, что протестные акции в городе проходят с двадцать четвёртого февраля. За это время с правоохранителями пообщались уже несколько тысяч человек.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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