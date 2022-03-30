Отравление детей на базе отдыха в Ленинградской области стало основанием для возбуждения уголовного дела

В жестоком бою танкисты ДНР прикрыли спецназ, уничтожив технику и вооружение ВСУ
О подвиге танкистов Армии ДНР рассказали в Народной милиции республики. Танковый экипаж под командованием Антона...Подробнее
Факт отравления детей, которое произошло на базе в Приозёрском районе, спустя месяц всё же стал объектом более тщательного изучения сотрудниками Следственного комитета Ленинградской области. Сегодня стало известно о том, что ведомство возбудило уголовное дело в соответствии со статьёй Уголовного кодекса РФ, гласящей о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.
Напомним, в результате инцидента помощь врачей потребовалась пятерым несовершеннолетним спортсменам, принимающим участие в соревнованиях по водно-моторному спорту - в конце февраля дети находились на сборах, проходивших на базе «Зелёная деревня».
Двадцать четвёртого числа несколько школьников в возрасте от десяти до пятнадцати лет слегли с признаками пищевого отравления после того, как съели завтрак, состоящий из манной каши, хлопьев и молока. Бригаду скорой к детям решили не вызывать, однако на базе побывали сотрудники следственного комитета и полиции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О подвиге танкистов Армии ДНР рассказали в Народной милиции республики. Танковый экипаж под командованием Антона...Подробнее
Мир раскалывается на две половины, одна из которых с центром в Вашингтоне, а другая – в Пекине, пишется в статье...Подробнее
Жителям Челябинской области начали приходить повестки из военкомата, что стало неожиданностью для многих. Поползли...Подробнее
В Невском районе Северной столицы неизвестные злоумышленники угнали не новый, но, несмотря на это, достаточно дорогой...Подробнее
Обозреватель американского издания The American Conservative Патрик Бьюкенен опубликовал статью «Стоит ли Украина...Подробнее
Опираясь на информацию, полученную от Пентагона, журналист издания CNBC Аманда Масиас совместно с исследовательской...Подробнее
О возможности войны Варшавы и Москвы рассказал лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он...Подробнее
Россия с 24 февраля проводит «военную спецоперацию» на территории Украины, продолжить которую просят в открытом письме...Подробнее
На расстоянии 50 км от рубежей Украины зафиксированы полеты бомбардировщиков, которые созданы для транспортировки...Подробнее
Рынок недвижимости на побережье Черного моря ждет новое испытание, говорится в издании «Сега». Санкции сделали продажу...Подробнее
Комментировать