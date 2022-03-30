Отравление детей на базе отдыха в Ленинградской области стало основанием для возбуждения уголовного дела

Факт отравления детей, которое произошло на базе в Приозёрском районе, спустя месяц всё же стал объектом более тщательного изучения сотрудниками Следственного комитета Ленинградской области. Сегодня стало известно о том, что ведомство возбудило уголовное дело в соответствии со статьёй Уголовного кодекса РФ, гласящей о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Напомним, в результате инцидента помощь врачей потребовалась пятерым несовершеннолетним спортсменам, принимающим участие в соревнованиях по водно-моторному спорту - в конце февраля дети находились на сборах, проходивших на базе «Зелёная деревня».

Двадцать четвёртого числа несколько школьников в возрасте от десяти до пятнадцати лет слегли с признаками пищевого отравления после того, как съели завтрак, состоящий из манной каши, хлопьев и молока. Бригаду скорой к детям решили не вызывать, однако на базе побывали сотрудники следственного комитета и полиции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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