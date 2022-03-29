Сотрудники петербургской полиции задержали мигранта, катавшегося на каршеринговом авто без прав и под чужим аккаунтом

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В ночь на двадцать девятое марта сотрудники МВД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Каршеринг» в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Как оказалось, не зря: одной из остановленных для проверки иномарок управлял нелегальный мигрант, у которого отсутствовали даже водительские права.
Двадцатиоднолетнего гражданина Узбекистана задержали примерно в половине третьего ночи на улице Есенина. Молодой человек, сидящий за рулём Hyundai Solaris, не смог предъявить водительское удостоверение экипажу ДПС по вполне банальной причине – у приезжего его просто не было. При проверке выяснилось, что нарушитель взял машину по заведомо ложному аккаунту. В довершение всего полицейские установили факт его нелегального пребывания на территории России.
Вечером того же дня правоохранители приняли заявление об угоне от сотрудника каршеринговой фирмы. Мужчина сообщил о том, что в начале второго ночи неизвестный при помощи чужого аккаунта из приложения похитил принадлежащий компании автомобиль две тысячи восемнадцатого года выпуска.
Иномарку поместили на штрафстоянку, а водителя-нелегала доставили в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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