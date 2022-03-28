В Петербургский суд поступило уголовное дело в отношении двух «сотрудников службы безопасности банка»

Сегодня, 14:24

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В Петербургский суд поступило уголовное дело в отношении двух «сотрудников службы безопасности банка»
Фото из открытых источников

Сегодня представители пресс-службы регионального главка МВД озвучили информацию о том, что в ближайшее время в одном из судов Петербурга будет рассматриваться дело, заведённое на двоих кибермошенников. Как считает следствие, своими действиями мужчины нанесли ущерб пострадавшим в размере около одного миллиона семисот тысяч рублей.

Сами подозреваемые были задержаны ещё в конце две тысячи двадцатого года. По сведениям правоохранителей, они занимались обзвоном людей, представляясь сотрудниками службы безопасности банка. Сообщая жертвам о необходимости дополнительной защиты вложенных средств, злоумышленники узнавали у «клиентов» данные банковских карт и содержимое смс-уведомлений.

Украденные деньги мужчины переводили подконтрольным фирмам, после чего обналичивали или совершали онлайн-покупки дорогих гаджетов. У подозреваемых изъяли смартфоны, сим-карты, сорок печатей юридических лиц, карты банков, оформленные на подставных лиц и денежную наличность.

Всего криминальным приятелям вменили двадцать одну кражу. Согласно соответствующей статье Уголовного кодекса, обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.   

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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