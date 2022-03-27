У безработного жителя Санкт-Петербурга угнали «Лексус» стоимостью четыре миллиона

ВС РФ уничтожили базу ВСУ: кадры из Артемовска
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В Невском районе Северной столицы неизвестные злоумышленники угнали не новый, но, несмотря на это, достаточно дорогой внедорожник, прибывший в Россию из Страны Восходящего Солнца. Приятным сюрпризом для угонщиков стало то, что незадолго до расставания с машиной хозяин под завязку заправил её бак бензином.
Накануне днём к правоохранителям обратился тридцатипятилетний житель Петербурга с заявлением об угоне светло-бежевого авто Lexus RX 350, припаркованного возле многоквартирного дома, расположенного на улице Белышева. Иномарка оставалась без хозяйского присмотра с полудня двадцать пятого марта до момента обращения хозяина в полицию.
Стоимость утраченного имущества официально нетрудоустроенный хозяин оценил в четыре миллиона рублей. Сейчас полицейскими решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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