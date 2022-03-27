Петербургские правоохранители возбудили четвёртое уголовное дело по статье, связанной с реабилитацией нацизма

ВС РФ уничтожили базу ВСУ: кадры из Артемовска
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Накануне сотрудники центра «Э» и представители антитеррористической службы УФСБ при поддержке СОБР Росгвардии провели совместные оперативно-следственные мероприятия, окончившиеся задержанием фигуранта очередного уголовного дела, возбуждённого по статье о реабилитации нацизма.
На этот раз внимание силовиков привлёк тридцатитрёхлетний петербуржец, проживающий в пятиэтажке, расположенной на улице Харченко. Как считает следствие, в две тысячи двадцатом году мужчина разместил портрет Гитлера на сайте «Бессмертного полка», для чего использовал профиль одной из соцсетей, зарегистрированный на имя Джона Доу. Пока подозреваемый задержан на двое суток, с ним работают следователи.
Напомним, что первым, кому вменили в вину данную статью, стал двадцатитрёхлетний молодой человек, приехавший в Северную столицу из Нижнего Новгорода. В том же году он предпринял попытку выложить на сайт «Бессмертного полка» портрет Степана Бандеры. До шестнадцатого мая парень будет находиться под ограничением запрета на совершение определённых действий. Фигуранты ещё двух дел дали подписки о невыезде.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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