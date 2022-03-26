Петербургские полицейские задержали поджигателя, который полгода назад попытался расправиться с неугодной ему семьёй

ВС РФ уничтожили базу ВСУ: кадры из Артемовска
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Вчера утром оперативники уголовного розыска задержали пиромана, которого подозревают в покушении на убийство целой семьи. Сам инцидент произошёл ещё в конце прошлого лета.
Как считает следствие, двадцатидевятилетний петербуржец в ночное время облил горючим веществом и поджёг дверь квартиры на Дальневосточном проспекте, руководствуясь мотивами личной неприязни. В квартире на тот момент находились тридцатидвухлетний мужчина с двумя детьми – девятилетним сыном и четырёхлетней дочкой. Огонь отрезал проснувшимся людям выход из горящей квартиры, вследствие чего им пришлось эвакуироваться через балкон соседей. Дети надышались дымом и были госпитализированы.
Уголовное дело полицейские возбудили в октябре, а несколько дней назад следователи переквалифицировали статью об умышленном повреждении имущества на покушение на убийство: выяснилось, что поджигатель и его несостоявшаяся жертва ранее жили в одном доме и были знакомы.
Задержанный петербуржец официально нигде не работает и ранее уже отсидел пять лет за причинение тяжкого вреда здоровью.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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