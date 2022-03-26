Перебравший мигрант затеял драку с петербургскими медиками прямо в карете скорой помощи

Сегодня, 17:19

0

Image 16+
Перебравший мигрант затеял драку с петербургскими медиками прямо в карете скорой помощи
Фото из открытых источников

Накануне около двух часов дня медики скорой помощи, пытавшиеся доставить тридцатитрёхлетнего гражданина Узбекистана в одну из городских клиник, вынуждены были остановить свой автомобиль возле лофт-проекта «Этажи» на Лиговском проспекте.

Причиной экстренной остановки кареты стал сам перевозимый пациент. Причём, отнюдь не по причине плохого самочувствия: иностранец, успевший плодотворно отметить выходные, набросился с кулаками на врача. Успокоить буйного «больного» своими силами экипажу скорой не удалось, пришлось вызывать правоохранителей.

Вместо столь нежеланного визита в медучреждение задержанному пришлось совершить вояж в отделение полиции. Выяснилось, что приезжий проживает в России уже почти год и официально нигде не работает. Пока в отношении мигранта составлен административный протокол, но уголовное дело также возбудили: у пострадавшего тридцатитрёхлетнего медика коллеги диагностировали сотрясение мозга, закрытую ЧМТ и повреждение уха.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Перебравший мигрант затеял драку с петербургскими медиками прямо в карете скорой помощи

Сегодня, 17:19

Петербургские полицейские задержали поджигателя, который полгода назад попытался расправиться с неугодной ему семьёй

Сегодня, 17:09

Неизвестные оставили петербургского чиновника без BMW стоимостью более трёх миллионов

Вчера, 21:59

В Кронштадтском районе Ленинградской области спасатели спасли девять человек со льдины в акватории Финского залива

26-03-2022, 13:04

В Петербурге разыскивают неизвестного, подстрелившего водителя такси

25-03-2022, 13:44

Мошенники оставили без жилья и денег бывшую сотрудницу транспортной полиции Санкт-Петербурга

23-03-2022, 17:54

Покой нам только снится: за минувшие сутки спасатели Петербурга трижды выезжали по заявкам о провалившихся под лёд людях

22-03-2022, 14:49

В Невском Районе Петербурга трое любителей бесплатных покупок избили продавца и заступившегося за него посетителя магазина

21-03-2022, 18:59

Опыт не помог: на петербургской дамбе пожилой водитель устроил смертельное ДТП

21-03-2022, 16:19

Следственный комитет Санкт-Петербурга занялся несчастным случаем на стройке «СКА-Арены», где рабочий упал в вентиляционную шахту

19-03-2022, 19:04

Петербургского водителя девять раз привлекали за нарушение скоростного режима. На десятый раз под колёса попал ребёнок

18-03-2022, 19:04

Петербургские следователи возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, разместившего портрет Бандеры на сайте «Бессмертный полк»

18-03-2022, 10:44

Петербургские кооператоры создали финансовую пирамиду, обобрав пайщиков на восемнадцать миллионов

17-03-2022, 19:49

Житель Марокко решил «эмигрировать» из Петербурга в ЕС под днищем автобуса

16-03-2022, 12:29

СМИ: Ветерана ФСБ избили в Севастополе за букву Z на машине

16-03-2022, 12:14

Полицейские Ленинградской области нечаянно раскрыли угон, остановив для проверки старую иномарку

15-03-2022, 13:39

В Ленинградской области полицейские разыскивают арендованный «Гелендваген» стоимостью тридцать миллионов

13-03-2022, 20:49

В Красносельском районе Петербурга молодой человек угнал старую «Ладу», но уехать на ней не смог

13-03-2022, 18:04

Представители авиакомпании раскрыли детали инцидента с самолётом, летевшим по маршруту Петербург – Сочи

12-03-2022, 19:59

Петербургский таксист обстрелял пешехода

12-03-2022, 14:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ВС РФ уничтожили базу ВСУ: кадры из Артемовска

ВС РФ уничтожили базу ВСУ: кадры из Артемовска

Сегодня, 16:24

0

Сегодня в популярном военно-политическом Telegram-канале «Майор и Генерал» появились кадры уничтожения российскими...

Подробнее
RusVesna: ВС Украины атаковали военную колонну РФ под Киевом

RusVesna: ВС Украины атаковали военную колонну РФ под Киевом

Вчера, 22:04

0

На территории Киевской области до сих пор уже несколько часов подряд продолжаются жестокие боевые схватки между...

Подробнее
Воронежского депутата от КПРФ Нину Беляеву накажут за призыв к российским военным сдаваться в плен

Воронежского депутата от КПРФ Нину Беляеву накажут за призыв к российским военным сдаваться в плен

25-03-2022, 22:49

0

За призывы к российским солдатам, выполняющим «спецоперацию» в Украине, сдаваться в плен депутата Семилукского...

Подробнее
Эксперты из США сравнили киевский гарнизон с шахматной фигурой, попавшей в сложную ситуацию

Эксперты из США сравнили киевский гарнизон с шахматной фигурой, попавшей в сложную ситуацию

Сегодня, 10:19

0

Ситуацию, которая сложилась с военной точки зрения на территории Украины, прокомментировал Американский институт...

Подробнее
Артиллерия армии РФ уничтожает украинские позиции в Запорожье

Артиллерия армии РФ уничтожает украинские позиции в Запорожье

Вчера, 18:54

0

В Сети появились кадры уничтожения позиций ВСУ у поселка Розовка Запорожской области Украины, который находится на...

Подробнее
NewsFront: российские военные поставили точку в визите Джо Байдена в Польшу

NewsFront: российские военные поставили точку в визите Джо Байдена в Польшу

Вчера, 10:59

0

Россия жестко ответила на визит в Польшу президента США Джо Байдена и его обвинения в адрес Москвы. Об этом пишет...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Демонстрация символа «Z» в Германии стала уголовным преступлением

Демонстрация символа «Z» в Германии стала уголовным преступлением

26-03-2022, 13:44

0

В Нижней Саксонии и Баварии демонстрация символа «Z» попала в разряд уголовных преступлений. Как отмечается в...

Подробнее
Президент США Байден произнес неоднозначную речь перед американскими солдатами в Польше

Президент США Байден произнес неоднозначную речь перед американскими солдатами в Польше

26-03-2022, 11:49

0

В Польше президент США Джо Байден обратился к военным, которые Пентагон ранее направил в эту страну. Одна его фраза тут...

Подробнее
В Кронштадтском районе Ленинградской области спасатели спасли девять человек со льдины в акватории Финского залива

В Кронштадтском районе Ленинградской области спасатели спасли девять человек со льдины в акватории Финского залива

26-03-2022, 13:04

0

Накануне вечером появилась информация об удачном завершении операции по спасению людей со льдины, проведённой...

Подробнее
Политолог Лосев: в США ожидают повторения Китаем «Русской весны» для возврата Тайваня

Политолог Лосев: в США ожидают повторения Китаем «Русской весны» для возврата Тайваня

26-03-2022, 11:29

0

На Тайване КНР, с высокой степенью вероятности, может готовить собственную «Русскую весну». Данную версию огласил член...

Подробнее