Перебравший мигрант затеял драку с петербургскими медиками прямо в карете скорой помощи

Накануне около двух часов дня медики скорой помощи, пытавшиеся доставить тридцатитрёхлетнего гражданина Узбекистана в одну из городских клиник, вынуждены были остановить свой автомобиль возле лофт-проекта «Этажи» на Лиговском проспекте.

Причиной экстренной остановки кареты стал сам перевозимый пациент. Причём, отнюдь не по причине плохого самочувствия: иностранец, успевший плодотворно отметить выходные, набросился с кулаками на врача. Успокоить буйного «больного» своими силами экипажу скорой не удалось, пришлось вызывать правоохранителей.

Вместо столь нежеланного визита в медучреждение задержанному пришлось совершить вояж в отделение полиции. Выяснилось, что приезжий проживает в России уже почти год и официально нигде не работает. Пока в отношении мигранта составлен административный протокол, но уголовное дело также возбудили: у пострадавшего тридцатитрёхлетнего медика коллеги диагностировали сотрясение мозга, закрытую ЧМТ и повреждение уха.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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