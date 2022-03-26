Перебравший мигрант затеял драку с петербургскими медиками прямо в карете скорой помощи

ВС РФ уничтожили базу ВСУ: кадры из Артемовска
Сегодня в популярном военно-политическом Telegram-канале «Майор и Генерал» появились кадры уничтожения российскими...Подробнее
Накануне около двух часов дня медики скорой помощи, пытавшиеся доставить тридцатитрёхлетнего гражданина Узбекистана в одну из городских клиник, вынуждены были остановить свой автомобиль возле лофт-проекта «Этажи» на Лиговском проспекте.
Причиной экстренной остановки кареты стал сам перевозимый пациент. Причём, отнюдь не по причине плохого самочувствия: иностранец, успевший плодотворно отметить выходные, набросился с кулаками на врача. Успокоить буйного «больного» своими силами экипажу скорой не удалось, пришлось вызывать правоохранителей.
Вместо столь нежеланного визита в медучреждение задержанному пришлось совершить вояж в отделение полиции. Выяснилось, что приезжий проживает в России уже почти год и официально нигде не работает. Пока в отношении мигранта составлен административный протокол, но уголовное дело также возбудили: у пострадавшего тридцатитрёхлетнего медика коллеги диагностировали сотрясение мозга, закрытую ЧМТ и повреждение уха.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Сегодня в популярном военно-политическом Telegram-канале «Майор и Генерал» появились кадры уничтожения российскими...Подробнее
На территории Киевской области до сих пор уже несколько часов подряд продолжаются жестокие боевые схватки между...Подробнее
За призывы к российским солдатам, выполняющим «спецоперацию» в Украине, сдаваться в плен депутата Семилукского...Подробнее
Ситуацию, которая сложилась с военной точки зрения на территории Украины, прокомментировал Американский институт...Подробнее
В Сети появились кадры уничтожения позиций ВСУ у поселка Розовка Запорожской области Украины, который находится на...Подробнее
Россия жестко ответила на визит в Польшу президента США Джо Байдена и его обвинения в адрес Москвы. Об этом пишет...Подробнее
В Нижней Саксонии и Баварии демонстрация символа «Z» попала в разряд уголовных преступлений. Как отмечается в...Подробнее
В Польше президент США Джо Байден обратился к военным, которые Пентагон ранее направил в эту страну. Одна его фраза тут...Подробнее
Накануне вечером появилась информация об удачном завершении операции по спасению людей со льдины, проведённой...Подробнее
На Тайване КНР, с высокой степенью вероятности, может готовить собственную «Русскую весну». Данную версию огласил член...Подробнее
Комментировать