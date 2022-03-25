Неизвестные оставили петербургского чиновника без BMW стоимостью более трёх миллионов

Сегодня, 21:59

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Неизвестные оставили петербургского чиновника без BMW стоимостью более трёх миллионов
Фото из открытых источников

У начальника отдела администрации Курортного района Северной столицы неизвестные угонщики увели белый BMW стоимостью три с лишним миллиона рублей.

Накануне шестидесятилетний житель Сестрорецка сообщил сотрудникам полиции о пропаже личного автомобиля. Дорогая иномарка вечером была припаркована хозяином неподалёку от своего дома на улице Токарева. Выйдя утром на улицу, чиновник обнаружил, что на привычном месте машина уже не стоит.

Возраст угнанного BMW Х5 – шесть лет. Его стоимость была оценена хозяином в 3,1 миллиона рублей. Машина застрахована. Просмотр уличных камер видеонаблюдения успехов не принёс, а по данным системы слежения полицейские выяснили, что поздним вечером машина двигалась в сторону Выборга по трассе «Скандинавия».

По факту кражи правоохранители возбудили уголовное дело. Сам хозяин утверждает, что подозрений на то, кто бы мог угнать иномарку, у него нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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Неизвестные оставили петербургского чиновника без BMW стоимостью более трёх миллионов

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