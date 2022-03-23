В Кронштадтском районе Ленинградской области спасатели спасли девять человек со льдины в акватории Финского залива

ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске
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Накануне вечером появилась информация об удачном завершении операции по спасению людей со льдины, проведённой сотрудниками экстренных служб в акватории Финского залива. По сведениям источников, среди эвакуированных был шестилетний ребёнок. Людей обнаружили в Кронштадтском районе на расстоянии пяти километров от дамбы.
Напомним, что в последние дни в городе на Неве держится устойчивая плюсовая температура. Реки начали освобождаться ото льда, и выход на него в городе уже запрещён.
По прогнозам синоптиков, в эти выходные Северная столица будет находиться во власти циклонического вихря, несущего с собой порывистый, а местами и штормовой ветер. Ожидаются мокрый снег с дождём и резкий скачок температуры. Сегодня при сильном северо-западном ветре её значения будут составлять ноль – плюс два градуса, а завтра цифры будут те же, но со знаком минус. В Москве также будет дуть сильный ветер и в течение двух дней вновь похолодает - с четырёх-шести тепла до минус двух-четырёх градусов Цельсия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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