В Петербурге разыскивают неизвестного, подстрелившего водителя такси

ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске
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В Пушкинском районе Санкт-Петербурга пассажир «Яндекс Такси» выстрелил из пистолета в перевозившего его водителя. О случившемся правоохранителям сообщил сам пострадавший в начале третьего ночи.
Двадцатидвухлетний гражданин Киргизии рассказал о том, что во время поездки в Шушары, недалеко от дома номер десять по Новгородской улице, повздоривший с водителем пассажир достал пистолет и выстрелил ему в грудь. Со слов молодого человека, нападавшим был невысокий рыжеволосый мужчина славянской внешности, одетый в тёмно-серую куртку.
После оказания необходимой медицинской помощи таксиста отправили на амбулаторное лечение. Осмотревшие салон автомобиля полицейские определили, что оружие стрелка является травматическим. По предварительным данным, конфликт между мужчинами произошёл из-за суммы оплаты поездки.
Стрелявшего злоумышленника ищут.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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