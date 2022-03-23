В Петербурге разыскивают неизвестного, подстрелившего водителя такси

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга пассажир «Яндекс Такси» выстрелил из пистолета в перевозившего его водителя. О случившемся правоохранителям сообщил сам пострадавший в начале третьего ночи.

Двадцатидвухлетний гражданин Киргизии рассказал о том, что во время поездки в Шушары, недалеко от дома номер десять по Новгородской улице, повздоривший с водителем пассажир достал пистолет и выстрелил ему в грудь. Со слов молодого человека, нападавшим был невысокий рыжеволосый мужчина славянской внешности, одетый в тёмно-серую куртку.

После оказания необходимой медицинской помощи таксиста отправили на амбулаторное лечение. Осмотревшие салон автомобиля полицейские определили, что оружие стрелка является травматическим. По предварительным данным, конфликт между мужчинами произошёл из-за суммы оплаты поездки.

Стрелявшего злоумышленника ищут.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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