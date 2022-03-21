Мошенники оставили без жилья и денег бывшую сотрудницу транспортной полиции Санкт-Петербурга

Всего за два месяца неизвестные злоумышленники лишили жительницу Северной столицы всех денег и жилья.

Накануне вечером к правоохранителям обратилась семидесятидвухлетняя женщина, проживающая в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Пенсионерка рассказала полицейским о звонках от неких «сотрудников службы безопасности» банка, которые начали поступать на её мобильный телефон сразу после новогодних каникул. Неизвестные абоненты сообщили женщине о том, что накопленные петербурженкой денежные средства якобы находятся под угрозой снятия злоумышленниками, и их необходимо перевести на другие счета.

В течение некоторого времени потерпевшая перевела более четырёх миллионов рублей на указанные ей реквизиты. После этого, уже в феврале, аферисты сообщили доверчивой гражданке о намерении мошенников отобрать её квартиру. В итоге женщина продала жильё неизвестному человеку и передала деньги на «временное хранение».

Спустя полмесяца бывшая сотрудница органов поняла, что укравшие в общей сложности двенадцать с половиной миллионов рублей "благодетели" оставили её ни с чем.

Возбуждено уголовное дело.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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