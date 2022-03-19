Покой нам только снится: за минувшие сутки спасатели Петербурга трижды выезжали по заявкам о провалившихся под лёд людях

Сегодня, 14:49

0

Image 16+
Покой нам только снится: за минувшие сутки спасатели Петербурга трижды выезжали по заявкам о провалившихся под лёд людях
Фото из открытых источников

До сих пор отдельные жители Северной столицы благодаря собственной беспечности пополняют список жертв прогулок по тонкому льду. Вчера сотрудники МЧС извлекли из воды тело ещё одного из любителей испытать судьбу. Поиски двух других пока продолжаются.   

Накануне вечером дежурная часть городского управления спасательной службы приняла сигнал о человеке в полынье в районе Парка 300-летия Петербурга. Выехавшие на место происшествия спасатели достали из воды погибшего мужчину и доставили тело на берег.

До сих пор неизвестно, где находятся тела ещё двух человек. Первый провалился под лёд напротив шестидесятого дома по Октябрьской набережной примерно в половине четвёртого дня. Второй шёл в компании троих знакомых по льду в районе сто двадцать третьего дома по проспекту Обуховской обороны. Знакомым повезло больше: вовремя прибывшие к месту ЧП сотрудники пожарно-спасательной части успели их спасти. Поиски мужчины продолжаются до сих пор.

Напомним, что постановление правительства Санкт-Петербурга, запрещающее выход на лёд любых водных объектов действует с пятнадцатого числа, нарушителей ждёт штраф до пяти тысяч рублей. Однако, несмотря на это, любители подлёдного лова продолжают рисковать собственными жизнями: на данный момент в отношении рьяных поклонников опасного развлечения составлен уже семьдесят один административный протокол.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Покой нам только снится: за минувшие сутки спасатели Петербурга трижды выезжали по заявкам о провалившихся под лёд людях

Сегодня, 14:49

В Невском Районе Петербурга трое любителей бесплатных покупок избили продавца и заступившегося за него посетителя магазина

Вчера, 18:59

Опыт не помог: на петербургской дамбе пожилой водитель устроил смертельное ДТП

Вчера, 16:19

Следственный комитет Санкт-Петербурга занялся несчастным случаем на стройке «СКА-Арены», где рабочий упал в вентиляционную шахту

19-03-2022, 19:04

Петербургского водителя девять раз привлекали за нарушение скоростного режима. На десятый раз под колёса попал ребёнок

18-03-2022, 19:04

Петербургские следователи возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, разместившего портрет Бандеры на сайте «Бессмертный полк»

18-03-2022, 10:44

Петербургские кооператоры создали финансовую пирамиду, обобрав пайщиков на восемнадцать миллионов

17-03-2022, 19:49

Житель Марокко решил «эмигрировать» из Петербурга в ЕС под днищем автобуса

16-03-2022, 12:29

СМИ: Ветерана ФСБ избили в Севастополе за букву Z на машине

16-03-2022, 12:14

Полицейские Ленинградской области нечаянно раскрыли угон, остановив для проверки старую иномарку

15-03-2022, 13:39

В Ленинградской области полицейские разыскивают арендованный «Гелендваген» стоимостью тридцать миллионов

13-03-2022, 20:49

В Красносельском районе Петербурга молодой человек угнал старую «Ладу», но уехать на ней не смог

13-03-2022, 18:04

Представители авиакомпании раскрыли детали инцидента с самолётом, летевшим по маршруту Петербург – Сочи

12-03-2022, 19:59

Петербургский таксист обстрелял пешехода

12-03-2022, 14:44

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело в отношении пристава, подозреваемого во взяточничестве

11-03-2022, 14:24

Петербургский врач встал грудью на защиту угоняемой машины

11-03-2022, 12:09

Жительница Петербурга отвезла своего новорождённого ребёнка в Москву и оставила в сумке на стоянке

10-03-2022, 13:14

Петербургский пчеловод «ужалил» собутыльника выстрелом из ружья

10-03-2022, 10:24

Восьмого марта житель Петергофа отправил любящую бабушку в больницу

9-03-2022, 15:24

Полицейские Санкт-Петербурга смогли остановить нетрезвого водителя арендованной машины только стрельбой по колёсам

8-03-2022, 18:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Российские военные подбили американскую РЛС, а ВКС добили авиаударом

Российские военные подбили американскую РЛС, а ВКС добили авиаударом

20-03-2022, 17:29

0

Российские военные подбили подвижную радиолокационную станцию AN/TPQ-36 производства американской компании Northrop...

Подробнее
Military Watch: в Украине ликвидирован самый результативный снайпер НАТО

Military Watch: в Украине ликвидирован самый результативный снайпер НАТО

20-03-2022, 09:59

0

Снайпер из Канады, известный под кличкой Wali «дикий гусь», ликвидирован в Украине. Об этом сообщил американский...

Подробнее
Генерал Гузевич рассказал о некоторых успехах ВСУ в боях под Киевом

Генерал Гузевич рассказал о некоторых успехах ВСУ в боях под Киевом

19-03-2022, 16:19

0

Заместитель начальника штаба сухопутных войск Вооружённых сил Украины генерал Александр Гузевич представил сегодня, в...

Подробнее
Следственный комитет Санкт-Петербурга занялся несчастным случаем на стройке «СКА-Арены», где рабочий упал в вентиляционную шахту

Следственный комитет Санкт-Петербурга занялся несчастным случаем на стройке «СКА-Арены», где рабочий упал в вентиляционную шахту

19-03-2022, 19:04

0

Сегодня в районе обеда сотрудники экстренных служб срочно выехали на стройплощадку спортивного комплекса, возводимого...

Подробнее
Журналисты Fox News испугались песни Газманова на митинге-концерте в Москве

Журналисты Fox News испугались песни Газманова на митинге-концерте в Москве

20-03-2022, 21:34

0

Американские журналисты испугались песни Олега Газманова, которую он исполнил на митинге-концерте в Москве....

Подробнее
Глава Ростуризма Догузова рассказала, как сорвалась попытка вывезти россиян из Египта

Глава Ростуризма Догузова рассказала, как сорвалась попытка вывезти россиян из Египта

20-03-2022, 16:39

0

Туристы из РФ все еще не могут вернуться из Египта, где находились на отдыхе. По информации главы Ростуризма Зарины...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

The National Interest: США не смогут защитить себя от российских гиперзвуковых ракет

The National Interest: США не смогут защитить себя от российских гиперзвуковых ракет

20-03-2022, 11:54

0

Обозреватели аналитического журнала The National Interest Престон Ланн и Бишоп Гаррисон отмечают, что миллиарды...

Подробнее
RusVesna: По территории Белоруссии движется военная колонна техники с красным квадратом

RusVesna: По территории Белоруссии движется военная колонна техники с красным квадратом

Вчера, 10:44

0

В сторону украинской границы по территории Белоруссии идет колонна военной техники. На технике в этот раз новый...

Подробнее
Экономисты подготовили граждан России к долгой жизни с долларом выше 100 рублей

Экономисты подготовили граждан России к долгой жизни с долларом выше 100 рублей

19-03-2022, 16:19

0

В марте курс доллара не опустится ниже 100 рублей, уверена профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия...

Подробнее
Санкт-Петербургские школы попросили о приостановке части экзаменов

Санкт-Петербургские школы попросили о приостановке части экзаменов

20-03-2022, 22:04

0

В учебные заведения Санкт-Петербурга поступила рекомендация о приостановке проведения Всероссийских проверочных работ....

Подробнее