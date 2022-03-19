Покой нам только снится: за минувшие сутки спасатели Петербурга трижды выезжали по заявкам о провалившихся под лёд людях

До сих пор отдельные жители Северной столицы благодаря собственной беспечности пополняют список жертв прогулок по тонкому льду. Вчера сотрудники МЧС извлекли из воды тело ещё одного из любителей испытать судьбу. Поиски двух других пока продолжаются.

Накануне вечером дежурная часть городского управления спасательной службы приняла сигнал о человеке в полынье в районе Парка 300-летия Петербурга. Выехавшие на место происшествия спасатели достали из воды погибшего мужчину и доставили тело на берег.

До сих пор неизвестно, где находятся тела ещё двух человек. Первый провалился под лёд напротив шестидесятого дома по Октябрьской набережной примерно в половине четвёртого дня. Второй шёл в компании троих знакомых по льду в районе сто двадцать третьего дома по проспекту Обуховской обороны. Знакомым повезло больше: вовремя прибывшие к месту ЧП сотрудники пожарно-спасательной части успели их спасти. Поиски мужчины продолжаются до сих пор.

Напомним, что постановление правительства Санкт-Петербурга, запрещающее выход на лёд любых водных объектов действует с пятнадцатого числа, нарушителей ждёт штраф до пяти тысяч рублей. Однако, несмотря на это, любители подлёдного лова продолжают рисковать собственными жизнями: на данный момент в отношении рьяных поклонников опасного развлечения составлен уже семьдесят один административный протокол.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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