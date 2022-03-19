В Невском Районе Петербурга трое любителей бесплатных покупок избили продавца и заступившегося за него посетителя магазина

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Сегодня представители правоохранительных органов Северной столицы озвучили информацию об инциденте, произошедшем позавчера в одной из торговых точек, расположенных на проспекте Большевиков.
Днём девятнадцатого марта в магазин «24 часа» заявились трое мужчин, потребовавших у продавца обслужить их бесплатно. В ответ на вполне резонный отказ последнего, криминальная троица набросилась на работника магазина и начала его избивать. Один из присутствующих во время инцидента петербуржцев попытался остановить бесчинствующих дебоширов, но те набросились и на него. В результате нападения сорокатрёхлетний защитник получил перелом носа.
В это время на место происшествия приехал полицейский патруль, вызванный кем-то из свидетелей драки. Хулиганов задержали и доставили в отделение. Выяснилось, что старшему из нападавших исполнился сорок один год, и его личность давно знакома правоохранителям - в послужном списке задержанного числятся кражи, наркотики и разбой. Самый младший из драчунов недавно отметил двадцатидевятилетие. В отношении буйной парочки полицейские составили протоколы о нарушении общественного порядка и пока отпустили восвояси.
Третьего же хулигана предварительно задержали на двое суток в связи с тем, что ему ещё предстоит длительное общение с сотрудниками полиции: во время учинённого скандала задержанный осыпал серьёзными угрозами своих противников, подкрепляя их демонстрацией ножа.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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