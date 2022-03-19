Опыт не помог: на петербургской дамбе пожилой водитель устроил смертельное ДТП

Пожилой мужчина с почти полувековым стажем вождения, сидя за рулём «Газели», въехал в движущийся впереди КАМАЗ. Помимо водителя погибли два его пассажира.

Смертельная авария произошла сегодня на сто тридцать третьем километре КАД. «Газель», двигавшаяся по крайней правой полосе внутреннего кольца, врезалась в КАМАЗ примерно в десять часов утра. Управлял ей шестидесятисемилетний водитель с сорокатрёхлетним стажем.

Помимо него в шестиместном салоне находились ещё двое мужчин, примерно сорока- и пятидесятилетнего возраста. Все трое скончались на месте от полученных травм. По предварительным данным, пассажиры, в отличие от водителя, были пристёгнуты ремнями безопасности. Однако, удар был такой силы, что погибшим не помогла даже эта мера предосторожности.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и Главного следственного управления регионального главка МВД.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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